https://tr.sputniknews.com/20211212/celikten-kilicdarogluna-sanliurfa-icin-vadettiginiz-uygulamayi-neden-hayata--gecirmiyorsunuz-1051701493.html

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Şanlıurfa için vadettiğiniz uygulamayı neden hayata geçirmiyorsunuz

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Şanlıurfa için vadettiğiniz uygulamayı neden hayata geçirmiyorsunuz

AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın Köprülü Kültür Park'ta düzenlediği 'Mahalle bizim gençlik bizim' adlı etkinliğe katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T23:12+0300

2021-12-12T23:12+0300

2021-12-12T23:25+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

ömer çelik

elektrik

belediye

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından Köprülü Kültür Park'ta düzenlenen 'Mahalle bizim gençlik bizim' adlı etkinlikte gençlerle bir araya geldi.Son zamanlarda siyasi gelişmelerin suni bir tansiyon yüksekliğiyle idare edilmeye çalışıldığını belirten Çelik, "Uzun zamandır Türkiye'deki siyasetin, siyasi hayatın en büyük partisi olarak Cumhurbaşkanı'mızın dirayetli yönetiminde yürüdüğümüz bu yolda pek çok krizle ve sorunla karşılaştık. Hepsini çözebilecek bir deneyime sahip olduğumuzu, Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın meselelerini, bu meselelerin farkında olarak yürütebilecek kadrolara, kabiliyetlere, politikalara sahip olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.'Dünyanın birçok yerinde AK Parti'yi örnek alan çeşitli parti modelleri kuruluyor'Siyaset tarihine bakıldığında, geçmişte iktidarda olan partilerin yıllar içerisinde zayıflamaya başladığını, muhalefette olan partilerin ise güçlenmeye başladığını aktaran Çelik, "Sadece Türkiye'de, AK Parti iktidarları döneminde AK Parti, iktidardayken de büyümeye, CHP muhalefetteyken de küçülmeye devam etti" değerlendirmesinde bulundu.Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'nin gelişimini sağlayacak önemli işlere pandemi döneminde bile devam edildi'Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret ederek, salgında ekonomisi, savunma sanayindeki kapasitesi Türkiye'den daha büyük olan ülkelerin bir kısmının bile böylesine büyük bir kriz karşısında yeterince insan odaklı siyaset, insan odaklı bir direnç üretemediğini gördüklerini bildirdi."Şehir hastaneleri, sağlık personelimizin müthiş fedakarlığı, pandemi döneminde vatandaşımıza ulaşmak için polisimizin, jandarmamızın, gönüllülerimizin, Türkiye'nin her tarafındaki teşkilatlarımızın, Adana'daki teşkilatımızın gayretleri, aslında insan odaklı bir direnci büyük krizler karşısında nasıl üretebildiğimiz görüldü. Birçok alanda, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki gelişimini sağlayacak önemli işlere pandemi döneminde bile imza atılmaya devam edildi." ifadelerini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı'nın birçok açılış gerçekleştirdiğini, birçok hizmete imza attığını aktardı.Çelik, "Bu sürede Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması, sınırımızda kurulmak istenen terör devletine müsaade edilmemesi, aynı şekilde Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Karabağ'ın işgalinin sona erdirilmesi için verdiği mücadeleye katkıda bulunulması gibi aslında dünya ve siyaset tarihine geçecek destansı işlere de imza atıldı. Bütün bunlar millet ve insan odaklı siyasetin getirileri olarak önümüze geldi. Karşımızdaki muhalefetin hiçbir siyasi programının olmadığı, Türkiye'yi yönetmek, siyaset inşa etmek, vatandaş odaklı bir siyaset bilincini inşa etmekle ilgili hiçbir hazırlığının olmadığı da görüldü" şeklinde konuştu.CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesiÇelik, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ile AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığı üzerinden ilerlemeye çalıştığını belirtti.Çelik, şöyle konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki elektrik vaadiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini vadetmesine değinen Çelik, şunları kaydetti:Çelik, bunlar üst üste konulduğunda ülkenin geleceği, yönetilmesi, gençlerin gelecek hayallerinin hayata geçmesi için ortaya koyulan bir siyaset, düşünülen bir vizyon olmadığının görüldüğünü bildirdi."Sık sık sizlere hitap eden videolar yayınlıyorlar" diyen Çelik, videolarda vadedilen şeyin, Cumhurbaşkanı yönetiminde yıllar önce hayata geçmiş şeyler olduğunu aktardı.Çelik, şöyle devam etti:

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kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, elektrik, belediye