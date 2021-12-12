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CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var
CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinde devasa kamu zararı olduğunu söyledi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:13+0300
2021-12-12T18:13+0300
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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin dün yapıldığını anımsatarak, son 3-4 yıldan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinin merkezinde devamlı olarak şehir hastanelerinin bulunduğunu söyledi.Sayıştay'ın son 3 yılki denetim raporlarının ortak noktasını kamunun zarar etmesinin ve şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin mevzuattaki hiçbir yönetmeliğe uymamasının oluşturduğunu savunan Şahin, "Yani hesabı, kitabı, kimin kime ne ödediği belli olmayan bir hastaneler sistemi. Sayıştay da bunun içinden üç yıldan bu yana çıkamamış durumda. Her ne kadar Sayın Sağlık Bakanı, komisyon toplantısı esnasında 'Sayıştay raporlarında bir kamu zararı yok' demiş olsa da Sayıştay'ın raporları Sayın Bakanı yalanlıyor." diye konuştu.Şahin, şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedellerinden örnekler vererek, "Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var." dedi.Şehir hastanelerinin özünde şirket hastaneleri olduğunu ifade eden Şahin, "Yani bunlar bir kamu-özel iş birliği projeleri değildir. Bunlar, AKP ve yandaş iş birliği projeleridir ve kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanı olarak kullanılmaktadır." görüşünü savundu.
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chp, türkiye, şehir hastanesi

CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var

18:13 12.12.2021
© AAAnkara Şehir Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinde devasa kamu zararı olduğunu söyledi.
Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin dün yapıldığını anımsatarak, son 3-4 yıldan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinin merkezinde devamlı olarak şehir hastanelerinin bulunduğunu söyledi.
Sayıştay'ın son 3 yılki denetim raporlarının ortak noktasını kamunun zarar etmesinin ve şehir hastanelerinin muhasebe işlemlerinin mevzuattaki hiçbir yönetmeliğe uymamasının oluşturduğunu savunan Şahin, "Yani hesabı, kitabı, kimin kime ne ödediği belli olmayan bir hastaneler sistemi. Sayıştay da bunun içinden üç yıldan bu yana çıkamamış durumda. Her ne kadar Sayın Sağlık Bakanı, komisyon toplantısı esnasında 'Sayıştay raporlarında bir kamu zararı yok' demiş olsa da Sayıştay'ın raporları Sayın Bakanı yalanlıyor." diye konuştu.
Şahin, şehir hastaneleri için ödenen kira ve hizmet bedellerinden örnekler vererek, "Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var." dedi.
Şehir hastanelerinin özünde şirket hastaneleri olduğunu ifade eden Şahin, "Yani bunlar bir kamu-özel iş birliği projeleri değildir. Bunlar, AKP ve yandaş iş birliği projeleridir ve kamudan özel şirketlere para aktarmanın bir paravanı olarak kullanılmaktadır." görüşünü savundu.
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