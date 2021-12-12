https://tr.sputniknews.com/20211212/chpli-yavuzyilmaz-zafer-havalimaninda-ucmayan-yolcu-icin-odenen-garanti-tutari-91-milyon-lira-1051699301.html

CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira

CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın neredeyse uçak inmeyen, kalkmayan, yolcusu bulunmayan sözleşmesi euro ile yapılan bir hayali... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T20:26+0300

2021-12-12T20:26+0300

2021-12-12T20:29+0300

politika

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

deniz yavuzyılmaz

zafer havalimanı

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CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için 1 milyon 98 bin yolcunun garanti edildiğini ancak kullanan sayısının 8 bin 664 olduğunu anlatan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira. 2012 yılından bu güne kadar garanti edilen yolcu sayısı 10 milyon 13 bin, kullanan sayısı sadece 327 bin" dedi.Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde sözleşme değişikliklerine gidildiğini savunarak, sadece 2020'de toplam 884 milyon 931 bin lira fazla para ödendiğini öne sürdü.

zafer havalimanı

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türkiye, cumhuriyet halk partisi (chp), deniz yavuzyılmaz, zafer havalimanı