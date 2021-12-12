CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için 1 milyon 98 bin yolcunun garanti edildiğini ancak kullanan sayısının 8 bin 664 olduğunu anlatan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira. 2012 yılından bu güne kadar garanti edilen yolcu sayısı 10 milyon 13 bin, kullanan sayısı sadece 327 bin" dedi.Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde sözleşme değişikliklerine gidildiğini savunarak, sadece 2020'de toplam 884 milyon 931 bin lira fazla para ödendiğini öne sürdü.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın neredeyse uçak inmeyen, kalkmayan, yolcusu bulunmayan sözleşmesi euro ile yapılan bir hayali havalimanı olduğunu söyledi.
CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.
Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı için 1 milyon 98 bin yolcunun garanti edildiğini ancak kullanan sayısının 8 bin 664 olduğunu anlatan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Uçmayan yolcu için ödenen garanti tutarı 91 milyon lira. 2012 yılından bu güne kadar garanti edilen yolcu sayısı 10 milyon 13 bin, kullanan sayısı sadece 327 bin" dedi.
Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerde sözleşme değişikliklerine gidildiğini savunarak, sadece 2020'de toplam 884 milyon 931 bin lira fazla para ödendiğini öne sürdü.
AK Parti'nin Zafer Havalimanı'ndaki Yap-İşlet-Devret modeli soygun belgesi⬇️
2021 (ilk 8 ay) Garanti edilen yolcu: 878.488 Gerçekleşen yolcu: 5.725 Uçmayan yolcu: 872.763 Hata payı: % 99 Garanti ödemesi: 4.650.822 Avro