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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasının girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T14:30+0300
2021-12-12T14:30+0300
2021-12-12T14:33+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
fotoğraf
hakaret
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Zonguldak'ta önceki gün Ereğli Kaymakamlığı binasına giden A.Ç, binanın giriş kısmında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attı. A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Ç., adliyeye sevk edildi. A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/cumhurbaskani-erdogana-hakaret-edip-fotografini-yere-atan-kisi-gozaltina-alindi-1051661554.html
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recep tayyip erdoğan, fotoğraf, hakaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı 14:30 12.12.2021 (güncellendi: 14:33 12.12.2021)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaymakamlık binasının girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Ç. tutuklandı.
Zonguldak'ta önceki gün Ereğli Kaymakamlığı binasına giden A.Ç, binanın giriş kısmında bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alıp yere attı.
A.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.Ç., adliyeye sevk edildi. A.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece
tutuklandı.