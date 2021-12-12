https://tr.sputniknews.com/20211212/deve-ve-esek-ile-pcr-protestosu-madem-otobuse-binemiyoruz-herkes-deve-sahibi-olsun-1051695106.html

Deve ve eşek ile PCR protestosu: 'Madem otobüse binemiyoruz, herkes deve sahibi olsun'

Deve ve eşek ile PCR protestosu: 'Madem otobüse binemiyoruz, herkes deve sahibi olsun'

Maske kullanımına, HES koduna ve aşıya karşı eylem yapan grup, PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin gasbedildiğini iddia ederek iki deve bir eşek ile... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T16:42+0300

2021-12-12T16:42+0300

2021-12-12T16:57+0300

aşı karşıtlığı

koronavirüs

deve

eşek

pcr

seyahat kısıtlaması

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İstanbul’da, Beyoğlu Odakule'de bir araya gelen aşı karşıtları PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını belirterek eylem yaptı.‘Deve ile seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım’Grup adına basın açıklaması yapan Erkan Trükten, şehirlerarası yolculuk yapamadıklarını belirterek, “Bu yüzden de bize dediler ki siz artık otobüsle gitmeyeceksiniz. Benim özel aracım yok. Biz de diyoruz ki bundan sonra herkes deve sahibi olsun. Deve ile Arabistan'da olduğu gibi yolculuk edelim. Bu şekilde seyahat hürriyetimizi tekrar sağlayalım" dedi.‘Deve kervanıyla Ankara’ya gideceğiz’Daha sonra deveye binerek Türk Bayrağı açan Trükten, “İşte deveye bindik. Bundan sonra herhalde yol Ankara'ya görülecek. Bir kervanla gideceğiz. İstenilen şey bu. Deve kervanımız hazır. Bizi bu duruma düşürenler umarım bir gün hesap verecekler. Çünkü PCR dayatması kadar saçma bir dayatma olamaz" diye konuştu. Yağmur altındaki yapılan eylem, konuşmanın ardından son buldu.

https://tr.sputniknews.com/20211115/asi-karsitlari-dayatmasiz-yasam-partisini-kurdu-1050822067.html

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aşı karşıtlığı, deve, eşek, pcr, seyahat kısıtlaması