https://tr.sputniknews.com/20211212/domuz-avina-yozgata-giden-avci-vurularak-hayatini-kaybetti-4-kisi-gozaltinda--1051701015.html

Domuz avına Yozgat'a giden avcı, vurularak hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında

Domuz avına Yozgat'a giden avcı, vurularak hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında

Kocaeli'den domuz avına geldiği Yozgat'ta kazara tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen avcı yaşamını yitirdi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T22:28+0300

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türkiye

vurulma

av

avcı

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Yaklaşık 40 kişilik avcı grubuyla Kocaeli'den Yozgat'ın Divanlı avlağında domuz avına gelen 57 yaşındaki E.K. arkadaşlarıyla birlikte başka bir bölgeye geçmek için pikaba bindi. Arkadaşları tarafından aracın bagaj kısmına tüfekler yerleştirildiği sırada bir tüfek kazara ateş aldı.Anadolu Ajansı'nın haberine göre tüfekten çıkan kurşun, araçta oturan E.K'nin kafasına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden E.K'nin cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, diğer avcıların da ifadesine başvuruldu.

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vurulma, av, avcı