https://tr.sputniknews.com/20211212/ekrem-imamoglu-istanbullulara-ucuz-ve-saglikli-ekmek-saglamak-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1051701368.html

Ekrem İmamoğlu: İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız

Ekrem İmamoğlu: İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T22:54+0300

2021-12-12T22:54+0300

2021-12-12T22:58+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

ibb

ekmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051578591_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_abee2fe911f3cfd856aea9c2dce2e2a3.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından ekmek fiyatlarına gelen zam sonrası bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."İBB, Twitter hesabından ekmeğe zam sonrası Halk Ekmek büfesi önündeki metreleri aşan kuyruğu paylaşmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, ibb, ekmek