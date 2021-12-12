Ekrem İmamoğlu: İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından ekmek fiyatlarına gelen zam sonrası bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."İBB, Twitter hesabından ekmeğe zam sonrası Halk Ekmek büfesi önündeki metreleri aşan kuyruğu paylaşmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından ekmek fiyatlarına gelen zam sonrası bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu paylaşımında şunları ifade etti:
"Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız."
Halk Ekmek, 2022 yılı için un ihalesine çıktı. 2021’de 1 çuval un 127 TL iken, bu yıl çuval başı en düşük teklif 325 TL oldu. İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sağlamak için elimizden geleni yapacağız.