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https://tr.sputniknews.com/20211212/elon-muskin-yeni-sac-modeli-tesla-hisselerinde-dususe-neden-oldu-1051700519.html
Elon Musk’ın yeni saç modeli, Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu
Elon Musk’ın yeni saç modeli, Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk yeni saç stili ile sosyal medyada gündem oldu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T21:36+0300
2021-12-12T21:36+0300
2021-12-12T21:36+0300
dünya
elon musk
tesla
saç
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş adamı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda ilginç saç stiliyle dikkat çekti.Daha önce saç ektirdiği bilinen milyarderin başının yanlarının tıraş edildiği ve ortada daha uzun bir saç şeridinin bırakıldığı kızılderili/amerikan saç modelini tercih ettiği görüldü.Elon Musk'ın saç stilini değiştirmesinin ardından Tesla hisselerinde yüzde 6.5'lik bir düşüş yaşandı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/elon-musktan-istifa-sinyali-1051639082.html
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elon musk, tesla, saç
Elon Musk’ın yeni saç modeli, Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk yeni saç stili ile sosyal medyada gündem oldu.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş adamı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda ilginç saç stiliyle dikkat çekti.
Daha önce saç ektirdiği bilinen milyarderin başının yanlarının tıraş edildiği ve ortada daha uzun bir saç şeridinin bırakıldığı kızılderili/amerikan saç modelini tercih ettiği görüldü.
Elon Musk'ın saç stilini değiştirmesinin ardından Tesla hisselerinde yüzde 6.5'lik bir düşüş yaşandı.