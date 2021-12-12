https://tr.sputniknews.com/20211212/elon-muskin-yeni-sac-modeli-tesla-hisselerinde-dususe-neden-oldu-1051700519.html

Elon Musk’ın yeni saç modeli, Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu

Elon Musk’ın yeni saç modeli, Tesla hisselerinde düşüşe neden oldu

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Elon Musk yeni saç stili ile sosyal medyada gündem oldu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T21:36+0300

2021-12-12T21:36+0300

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dünya

elon musk

tesla

saç

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Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş adamı Elon Musk, Miami Havalimanı'nda ilginç saç stiliyle dikkat çekti.Daha önce saç ektirdiği bilinen milyarderin başının yanlarının tıraş edildiği ve ortada daha uzun bir saç şeridinin bırakıldığı kızılderili/amerikan saç modelini tercih ettiği görüldü.Elon Musk'ın saç stilini değiştirmesinin ardından Tesla hisselerinde yüzde 6.5'lik bir düşüş yaşandı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/elon-musktan-istifa-sinyali-1051639082.html

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elon musk, tesla, saç