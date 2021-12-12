https://tr.sputniknews.com/20211212/esini-cocuklarinin-gozu-onunde-pompali-tufekle-oldurdu-1051688240.html

Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cahide Can, çocuklarının gözü önünde eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sonrası kaçan sanığın jandarmadaki... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T12:56+0300

2021-12-12T12:56+0300

2021-12-12T12:56+0300

türkiye

mardin

kadın cinayeti

kadına şiddet

silah

pompalı tüfek

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Mardin'de yaşayan Cahide Can, tartıştığı eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can çocuklarının da evde olduğu sırada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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mardin, kadın cinayeti, kadına şiddet, silah, pompalı tüfek