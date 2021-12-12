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Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cahide Can, çocuklarının gözü önünde eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sonrası kaçan sanığın jandarmadaki... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T12:56+0300
2021-12-12T12:56+0300
türkiye
mardin
kadın cinayeti
kadına şiddet
silah
pompalı tüfek
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Mardin'de yaşayan Cahide Can, tartıştığı eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can çocuklarının da evde olduğu sırada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211210/esini-oldurup-sabaha-kadar-basinda-bekledi-polise-giderek-teslim-oldu-1051639439.html
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mardin, kadın cinayeti, kadına şiddet, silah, pompalı tüfek

Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

12:56 12.12.2021
© DHAEşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü
Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cahide Can, çocuklarının gözü önünde eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sonrası kaçan sanığın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin'de yaşayan Cahide Can, tartıştığı eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü.
4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can çocuklarının da evde olduğu sırada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
YAŞAM
Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
10 Aralık, 12:35
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