Eşini, çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü

Mardin'de yaşayan Cahide Can, tartıştığı eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can çocuklarının da evde olduğu sırada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Cahide Can, çocuklarının gözü önünde eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Olay sonrası kaçan sanığın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mardin'de yaşayan Cahide Can, tartıştığı eşi Sabri Can tarafından pompalı tüfek ile öldürüldü.
4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can çocuklarının da evde olduğu sırada tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.