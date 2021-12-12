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https://tr.sputniknews.com/20211212/evini-atese-verdi-salona-gecip-uzandi-1051693160.html
Evini ateşe verdi, salona geçip uzandı
Evini ateşe verdi, salona geçip uzandı
Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, eşinin evi terk etmesinin ardından kendisi de içindeyken evini ateşe verdi. Komşuların son anda... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T15:38+0300
2021-12-12T15:44+0300
şanlıurfa
türkiye
yangın
uyuşturucu
şiddetli geçimsizlik
tedavi
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Yaklaşık 10 yıldır evli olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Hasan U. ile 28 yaşındaki eşi Ayşegül U. arasında son yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.Herhangi bir yerde tedavi görmeyen Hasan U.’nun durumu her geçen gün daha da kötüleşmeye başladı. İşsiz olan Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında cumartesi gecesi yine tartışma yaşandı. Çocuklarını da yanına alan Ayşegül U., eşinin biraz sakinleşmesi için evi terk ederek aynı mahallede oturan babasının evine gitti.Sabah saat 06.30 sıralarında mahalleden gelen sesler üzerine uyanan Ayşegül U., sokağa çıktığında evinin yandığını ve komşuların söndürmeye çalıştığını gördü. Kapıyı açıp komşularıyla birlikte eve giren Ayşegül U., eşinin evi ateşe vererek alevlerin arasında uzandığını gördü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkartıldı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.‘Babamlara gitmemiş olsaydım evin içinde yanmış olurdum’Eşi ve kardeşi, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U.’nun tedavisi için yardım istedi. Yaşanan olayı anlatan Ayşegül U., çocuklarıyla birlikte ortada kaldığını dile getirdi.‘Eşimin elinde kesici aletler var, madde kullanıyor’Eşinin psikolojik sorunlarının yanında madde de kullandığını iddia eden Ayşegül U., şunları söyledi:Eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyleyen ailenin komşusu Yaşar Umak ise, “Herhalde kendisinin daha önceden madde bağımlılığı da vardı. Evini yakmış. Bu sabah komşu olarak biz yetiştik. Psikolojik sorunları var. Allah merhamet etsin, yazık" dedi.Hasan U.'nun kardeşi Mehmet U., yaklaşık 7 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. Mehmet U., kardeşinin tedavi olması gerektiğini ifade ederek, "2 çocuğu var. Eşi de burada, perişan durumdalar” diye konuştu.
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şanlıurfa, yangın, uyuşturucu, şiddetli geçimsizlik, tedavi

Evini ateşe verdi, salona geçip uzandı

15:38 12.12.2021 (güncellendi: 15:44 12.12.2021)
© İHAŞanlıurfa'da evini yakan kişi
Şanlıurfa'da evini yakan kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA
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Şanlıurfa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, eşinin evi terk etmesinin ardından kendisi de içindeyken evini ateşe verdi. Komşuların son anda kurtardığı adam yara almazken, evdeki eşyalar küle döndü.
Yaklaşık 10 yıldır evli olan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Hasan U. ile 28 yaşındaki eşi Ayşegül U. arasında son yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.
Herhangi bir yerde tedavi görmeyen Hasan U.’nun durumu her geçen gün daha da kötüleşmeye başladı. İşsiz olan Hasan U. ile eşi Ayşegül U. arasında cumartesi gecesi yine tartışma yaşandı. Çocuklarını da yanına alan Ayşegül U., eşinin biraz sakinleşmesi için evi terk ederek aynı mahallede oturan babasının evine gitti.
Sabah saat 06.30 sıralarında mahalleden gelen sesler üzerine uyanan Ayşegül U., sokağa çıktığında evinin yandığını ve komşuların söndürmeye çalıştığını gördü. Kapıyı açıp komşularıyla birlikte eve giren Ayşegül U., eşinin evi ateşe vererek alevlerin arasında uzandığını gördü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkartıldı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

‘Babamlara gitmemiş olsaydım evin içinde yanmış olurdum’

Eşi ve kardeşi, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan U.’nun tedavisi için yardım istedi. Yaşanan olayı anlatan Ayşegül U., çocuklarıyla birlikte ortada kaldığını dile getirdi.

‘Eşimin elinde kesici aletler var, madde kullanıyor’

Eşinin psikolojik sorunlarının yanında madde de kullandığını iddia eden Ayşegül U., şunları söyledi:
“Madde kullandığından dolayı önce eve zarar veriyordu. Kesici aletler kullanıyordu, evde eşya bırakmadı. Şimdi evime bakın, oturulmayacak halde. Ben nasıl yapayım. Eşim bu şekilde zarar verdiği için ben kalkıp babamlara gittim. Benim bu evde can güvenliğim yok. Eşimin elinde kesici aletler var, madde kullanıyor. Ben de çocuklarımı alıp babamlara gittim. Babamlara gitmemiş olsaydım ben de şu anda bu evin içinde yanmış olurdum. En son biraz kafasını dinlendirir, aklı yerine gelir diye babamlara gittim. Bu sabah dışarı baktım evim yanıyor. Şu anda oturacak halım bile yok. Şu anda üstümüzdeki elbiselerle, çocuklarımla ortadayız.”
Eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu söyleyen ailenin komşusu Yaşar Umak ise, “Herhalde kendisinin daha önceden madde bağımlılığı da vardı. Evini yakmış. Bu sabah komşu olarak biz yetiştik. Psikolojik sorunları var. Allah merhamet etsin, yazık" dedi.
Hasan U.'nun kardeşi Mehmet U., yaklaşık 7 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti. Mehmet U., kardeşinin tedavi olması gerektiğini ifade ederek, "2 çocuğu var. Eşi de burada, perişan durumdalar” diye konuştu.
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