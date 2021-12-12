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Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T17:38+0300
2021-12-12T18:46+0300
spor
formula 1
lewis hamilton
abu dabi
grand prix
max verstappen
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'deki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşuldu. Yarış öncesinde Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton aynı puana sahipti. Mücadeleye sahne olan ve son turda Hamilton'ı geçen Verstappen 1:30:17.345 derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot Max Verstappen, Sebastian Vettel'in ardından bunu başaran ikinci Red Bull sürücüsü oldu.Yarışı Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise üçüncü sırada tamamladı.Takımlarda şampiyon MercedesPilotlar genel klasmanında Verstappen'in ardından Hamilton ikinci, Mercedes'ten Valtteri Bottas üçüncü oldu. Takımlar klasmanında ise birinciliği Mercedes aldı. Red Bull Racing ikinci, Ferrari de üçüncü sırada sezonu bitirdi. Bu sonucunda ardından Mercedes, üst üste 8. kez takımlarda şampiyonluğuna ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kovid-19-testi-pozitif-cikan-mazepin-f1-abu-dabi-grand-prixsinde-yarisamayacak-1051688071.html
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formula 1, lewis hamilton, abu dabi, grand prix, max verstappen

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu

17:38 12.12.2021 (güncellendi: 18:46 12.12.2021)
© DHAFormula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
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Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'deki 5.2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşuldu. Yarış öncesinde Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen ile Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton aynı puana sahipti. Mücadeleye sahne olan ve son turda Hamilton'ı geçen Verstappen 1:30:17.345 derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Verstappen böylece kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Şampiyonluğu kazanan ilk Hollandalı pilot Max Verstappen, Sebastian Vettel'in ardından bunu başaran ikinci Red Bull sürücüsü oldu.
Yarışı Mercedes'ten Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'den Carlos Sainz ise üçüncü sırada tamamladı.

Takımlarda şampiyon Mercedes

Pilotlar genel klasmanında Verstappen'in ardından Hamilton ikinci, Mercedes'ten Valtteri Bottas üçüncü oldu. Takımlar klasmanında ise birinciliği Mercedes aldı. Red Bull Racing ikinci, Ferrari de üçüncü sırada sezonu bitirdi. Bu sonucunda ardından Mercedes, üst üste 8. kez takımlarda şampiyonluğuna ulaştı.
Nikita Mazepin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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