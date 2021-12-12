https://tr.sputniknews.com/20211212/ilk-sonuclara-gore-yeni-kaledonya-fransadan-bagimsizliga-3-kez-hayir-dedi-1051691554.html

İlk sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi

İlk sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi

Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya'da bugünkü bağımsızlık referandumundan 3. kez 'hayır' oyu çıktı. Noumea Anlaşması kapsamında Yeni Kaledonya’ya 3 kez bağımsızlık... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T14:53+0300

2021-12-12T14:53+0300

2021-12-12T14:54+0300

dünya

fransa

bağımsızlık referandumu

yeni kaledonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051691657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78c479bf0ad08322044c8651d8066360.jpg

Fransa'ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da bugün 3. kez bağımsızlık referandumu düzenlendi. Yeni Kaledonya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla kayıtlı seçmenin yüzde 41’inin sandığa gittiği belirtildi. Yerel basına göre oyların yüzde 86'sı sayıldı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıktan bir kez daha 'hayır' oyu çıktı.1998’de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya’da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında 'hayır' oyu çıkmıştı. Kayıtlı seçmenin yüzde 80’ininden fazlasının sandığa gittiği 2020’deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3’ü bağımsızlığa 'hayır' demişti. Fransa tarafından 1853'te ilhak edilen ve 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na katılan Yeni Kaledonya, Avustralya’nın doğusunda Fransa’ya yaklaşık 18 bin kilometre mesafede yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210827/yeni-kaledonya-ucuncu-kez-fransadan-bagimsizligini-oylayacak-1048375162.html

https://tr.sputniknews.com/20201004/fransadan-bagimsizlik-referandumu-yeni-kaledonyada-hayir-oylari-onde-gidiyor-1042964808.html

fransa

yeni kaledonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, bağımsızlık referandumu, yeni kaledonya