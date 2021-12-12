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https://tr.sputniknews.com/20211212/ilk-sonuclara-gore-yeni-kaledonya-fransadan-bagimsizliga-3-kez-hayir-dedi-1051691554.html
İlk sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi
İlk sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi
Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya'da bugünkü bağımsızlık referandumundan 3. kez 'hayır' oyu çıktı. Noumea Anlaşması kapsamında Yeni Kaledonya’ya 3 kez bağımsızlık... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T14:53+0300
2021-12-12T14:54+0300
dünya
fransa
bağımsızlık referandumu
yeni kaledonya
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Fransa'ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da bugün 3. kez bağımsızlık referandumu düzenlendi. Yeni Kaledonya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla kayıtlı seçmenin yüzde 41’inin sandığa gittiği belirtildi. Yerel basına göre oyların yüzde 86'sı sayıldı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıktan bir kez daha 'hayır' oyu çıktı.1998’de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya’da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında 'hayır' oyu çıkmıştı. Kayıtlı seçmenin yüzde 80’ininden fazlasının sandığa gittiği 2020’deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3’ü bağımsızlığa 'hayır' demişti. Fransa tarafından 1853'te ilhak edilen ve 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na katılan Yeni Kaledonya, Avustralya’nın doğusunda Fransa’ya yaklaşık 18 bin kilometre mesafede yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/yeni-kaledonya-ucuncu-kez-fransadan-bagimsizligini-oylayacak-1048375162.html
https://tr.sputniknews.com/20201004/fransadan-bagimsizlik-referandumu-yeni-kaledonyada-hayir-oylari-onde-gidiyor-1042964808.html
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fransa, bağımsızlık referandumu, yeni kaledonya

İlk sonuçlara göre Yeni Kaledonya, Fransa'dan bağımsızlığa 3. kez 'hayır' dedi

14:53 12.12.2021 (güncellendi: 14:54 12.12.2021)
© AFP 2021 / THEO ROUBYYeni Kaledonya
Yeni Kaledonya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / THEO ROUBY
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Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya'da bugünkü bağımsızlık referandumundan 3. kez 'hayır' oyu çıktı. Noumea Anlaşması kapsamında Yeni Kaledonya’ya 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınmıştı.
Fransa'ya bağlı özerk 270 bin nüfuslu Yeni Kaledonya'da bugün 3. kez bağımsızlık referandumu düzenlendi.
Yeni Kaledonya'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.00 itibarıyla kayıtlı seçmenin yüzde 41’inin sandığa gittiği belirtildi.
Yerel basına göre oyların yüzde 86'sı sayıldı ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıktan bir kez daha 'hayır' oyu çıktı.
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1998’de yapılan Noumea Anlaşması kapsamında 3 kez bağımsızlık referandumu düzenleme hakkı tanınan Yeni Kaledonya’da 2018 yılındaki referandumda sandıktan yüzde 56.7 oranında 'hayır' oyu çıkmıştı.
Kayıtlı seçmenin yüzde 80’ininden fazlasının sandığa gittiği 2020’deki referandumda ise seçmenlerin yüzde 53.3’ü bağımsızlığa 'hayır' demişti.
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Fransa tarafından 1853'te ilhak edilen ve 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na katılan Yeni Kaledonya, Avustralya’nın doğusunda Fransa’ya yaklaşık 18 bin kilometre mesafede yer alıyor.
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