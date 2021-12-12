Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211212/iran-milli-kripto-parasini-piyasaya-suruyor-1051696780.html
İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor
İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor
İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T17:59+0300
2021-12-12T17:59+0300
ekonomi
iran
kripto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_98316fe3f2c454cf28ebdb40c4f1b435.jpg
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1043971412_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3813a926e65d1147b5d6e1fe0ddd8a0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, kripto

İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor

17:59 12.12.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AFP 2021 / JOE KLAMAR
Abone ol
İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.
Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı.
Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.
İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:37Dr. Özen: Halı saha maçı öncesi kardiyoloğa görünün
18:35TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız
18:26Berfin Özek, yüzüne kezzap döken sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi
18:18Aynı mahalledeki 16 aracın lastiği kesildi
18:13CHP'li Şahin: Şehir hastanelerinde devasa kamu zararı var
18:05Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı
18:04İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp
17:59İran, 'milli kripto parasını' piyasaya sürüyor
17:56Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
17:42Sahiplendiği kediyi darbeden kişiye idari para cezası verildi
17:38Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu
17:36Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme: Doktorlarla ilgili madde geri çekildi
17:01Kripto para platformu Bitrota mağdurları anlattı: Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler
16:42Deve ve eşek ile PCR protestosu: 'Madem otobüse binemiyoruz, herkes deve sahibi olsun'
16:40Balkondan ateş açıp kiracısını vurdu
16:34CHP'li Özkoç: İçişleri Bakanı'nın bir düşmanı var
16:21Putin: Sovyetler Birliği'nin dağılması benim için bir trajediydi
16:10Maç öncesi futbolcular ve hakemler sahada kitap okudu
16:07Yargıtay'dan dövizle ödenen nafaka kararı: Sözleşme tarihindeki kurun altında olamaz
16:03Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı