https://tr.sputniknews.com/20211212/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-ilk-ust-duzey-ziyaret-1051688505.html

İlk kez bir İsrail başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor

İlk kez bir İsrail başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor

İsrail Başbakanı Bennett, diplomatik ilişkilerin normalleştirme kararı alındığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T13:07+0300

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2021-12-12T13:12+0300

dünya

israil

naftali bennett

abd hazine bakanlığı

birleşik arap emirlikleri (bae)

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına karar verilmesinin ardından üst düzey ilk resmi ziyaret yapılacak. Pazar günü kabine toplantısında açıklama yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Bugün bir İsrail başbakanı tarafından ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğim” dedi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bennet ziyareti kapsamında pazartesi günü Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüşecek. Görüşmede liderlerin iki ülke arasında refah ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik konular ile ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik konuları ele alacağı ifade edildi. İsrail ile BAE, geçen yıl 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/turkiye-katar-ve-bae-afganistanda-ortak-hareket-edebilir-mi-1051598330.html

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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israil, naftali bennett, abd hazine bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae)