https://tr.sputniknews.com/20211212/italyada-dogalgaz-patlamasi-can-kaybi-3e-yukseldi-6-kisi-kayip-1051696920.html

İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp

İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T18:04+0300

2021-12-12T18:04+0300

2021-12-12T18:04+0300

dünya

italya

doğalgaz patlaması

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi.

italya

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italya, doğalgaz patlaması