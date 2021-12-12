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İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp
İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:04+0300
2021-12-12T18:04+0300
dünya
italya
doğalgaz patlaması
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi.
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italya, doğalgaz patlaması

İtalya’da doğalgaz patlaması: Can kaybı 3’e yükseldi, 6 kişi kayıp

18:04 12.12.2021
© İHA / Matteo Guidelliİtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / Matteo Guidelli
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu can kaybı 3’e yükseldi. Enkaz altında kalan 6 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlama sonucu çöken binada enkaz altından 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 2 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki iki binada da hasar meydana geldiği ifade edildi.
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