https://tr.sputniknews.com/20211212/jennifer-aniston-erkekler-istedigi-kadar-evlenebiliyor-kadinlar-yapinca-tepki-goruyor-1051684039.html
Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor
Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor
Friends dizisinde canlandırdığı Rachel karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jennifer Aniston, kadınların özel hayatlarında erkeklere göre daha fazla baskı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T09:29+0300
2021-12-12T09:29+0300
2021-12-12T10:27+0300
jennifer aniston
yaşam
evlilik
kadın erkek eşitliği
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ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi. Friends dizisinin yıldızı olan oyuncu, özel hayatı ile ilgili gördüğü baskıya isyan etti. NTV'nin aktardığına göre, Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip ayrılan 52 yaşındaki Aniston, "Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, yaşlanınca bile 20'lerindeki kadınlarla olabiliyor ama kadınlar bunu yapınca tepki görüyor. Bu ikiyüzlülük" dedi.Aniston, daha önce yaptığı bir açıklamada da hiç hamile kalmadığını, basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini, buna da çok kızdığını söylemişti. 'Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz'Hollywood yıldızı duygularını “Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: Eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir” diye dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210811/yeni-iddia-friends-yildizlari-aniston-ve-schwimmer-sevgili-oldu--1047917275.html
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jennifer aniston, evlilik, kadın erkek eşitliği
Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor
09:29 12.12.2021 (güncellendi: 10:27 12.12.2021)
Friends dizisinde canlandırdığı Rachel karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jennifer Aniston, kadınların özel hayatlarında erkeklere göre daha fazla baskı görmesine isyan etti.
ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, Hollywood Reporter dergisine röportaj verdi. Friends dizisinin yıldızı olan oyuncu, özel hayatı ile ilgili gördüğü baskıya isyan etti.
NTV'nin aktardığına göre, Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlenip ayrılan 52 yaşındaki Aniston, "Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, yaşlanınca bile 20'lerindeki kadınlarla olabiliyor ama kadınlar bunu yapınca tepki görüyor. Bu ikiyüzlülük" dedi.
Aniston, daha önce yaptığı bir açıklamada da hiç hamile kalmadığını, basında kendisinin devamlı hamile haberleriyle gündeme geldiğini, buna da çok kızdığını söylemişti.
'Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz'
Hollywood yıldızı duygularını “Kadınları içine soktuğumuz nesneleştirme saçma ve rahatsız edici. İşte bu konuda çıktığım yer: Eşli veya eşsiz, çocuklu veya çocuksuz. Vücudumuza gelince neyin iyi olduğuna kendimiz karar veririz. Bu karar bizim. Yalnız bizi ilgilendirir” diye dile getirmişti.