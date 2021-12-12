https://tr.sputniknews.com/20211212/kanser-hastalarina-mavi-akrep-zehriyle-ilgili-uyari-olumsuz-sonuclar-dogurabilir-1051683762.html

Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir

Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir

Medikal Onkolog Dr. Özveren, bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan mavi akrep zehrinin internette kanser hastalarına 'kurtarıcı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T09:23+0300

2021-12-12T09:23+0300

2021-12-12T09:23+0300

türkiye

küba

kanser

tedavi

akrep

zehir

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Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren, “Kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu. Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özveren, kanser hastası ve hasta yakınlarının tanı koyulduktan sonra bilgi edinmek için internete başvurduğunu ve burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti. Son dönemde de kanser hastalarına 'Küba’dan umut' olarak lanse edilen etken maddesi mavi akrep zehri olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren şunları söyledi:

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türkiye

küba

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küba, kanser, tedavi, akrep, zehir