Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kanser-hastalarina-mavi-akrep-zehriyle-ilgili-uyari-olumsuz-sonuclar-dogurabilir-1051683762.html
Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir
Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir
Medikal Onkolog Dr. Özveren, bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan mavi akrep zehrinin internette kanser hastalarına 'kurtarıcı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T09:23+0300
2021-12-12T09:23+0300
türkiye
küba
kanser
tedavi
akrep
zehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg
Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren, “Kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu. Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özveren, kanser hastası ve hasta yakınlarının tanı koyulduktan sonra bilgi edinmek için internete başvurduğunu ve burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti. Son dönemde de kanser hastalarına 'Küba’dan umut' olarak lanse edilen etken maddesi mavi akrep zehri olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211201/bolunerek-cogalabilen-ilk-canli-robotlar-uretildi-kansere-ve-yaslanmaya-care-olacak-1051316463.html
türkiye
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_840b299278cf9a3ddbeb5488e82106ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küba, kanser, tedavi, akrep, zehir

Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir

09:23 12.12.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / OZAN KÖSE
Abone ol
Medikal Onkolog Dr. Özveren, bugüne kadar bilimsel bir araştırma sonucu yayımlanmamış olan mavi akrep zehrinin internette kanser hastalarına 'kurtarıcı ilaç/aşı' iddiasıyla sunulduğunu, ürün satışı yapıldığını söyledi.
Medikal Onkolog Dr. Ahmet Özveren, “Kanserle ilgili çok sayıda bilimsel çalışma olmasına rağmen akrep zehri ile tedavi olmuş tek hasta sunumu yok. Bu ürünlerin kullanımı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir” uyarısında bulundu.
Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Özveren, kanser hastası ve hasta yakınlarının tanı koyulduktan sonra bilgi edinmek için internete başvurduğunu ve burada sayısız yorum ve öneriyle karşılaştıklarını belirtti.
Yaşlılık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
YAŞAM
Bölünerek çoğalabilen ilk canlı robotlar üretildi: Kansere ve yaşlanmaya çare olacak
1 Aralık, 08:13
Son dönemde de kanser hastalarına 'Küba’dan umut' olarak lanse edilen etken maddesi mavi akrep zehri olan ürünlerle ilgili hastalardan çok soru geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Özveren şunları söyledi:
İnternette, mavi akrep zehrinin kanser hastalarında etkili olduğu iddia ediliyor, ticari ürün satışı yapılıyor. Kişisel faydalanım hikayeleri referans gösteriliyor. Böyle paylaşımlar bireyleri yanıltabilir. Çünkü kişisel faydalanım hikayeleri bilimsel kabul görmeyen yayın ve bulgulardır. Çeşitli türlerden akrep zehirlerinin içinde bulunan bileşenler laboratuvar ve hayvan çalışmalarında antikanser etkiye sahip bulunmuştur. Bununla birlikte mavi akrep zehri başta olmak üzere akrep zehrinin insanlarda kanser tedavisi olarak etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.
Akrep zehrinin özellikleri daha kaliteli çalışmalarla araştırılmaya başlanmış ve ilaç geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Çeşitli ülkelerde akrep cinslerinin zehirleri, yılan zehri, arı zehri dahil hayvan zehirlerinden ilaç geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bundan dolayı akrep zehirleri gibi mavi akrep zehri bileşikleri de ilerleyen zamanlarda elde edilip geliştirilerek kanser tedavilerinde kullanılabilir. Ancak şu an için etkili bileşeni elde edip uygun dozunun belirlenmesi için çok daha fazla bilimsel çalışmaya gerek duyulmaktadır. Bilimsel etkinliği kanıtlanmamış herhangi bir ilaç, madde, metod kullanımı tamamen deneysel olup çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hastalar, tedavisini üstlenen hekiminin bilgisi ve onayı olmadan kendilerine önerilen bu tarz bir ürünü kullanmamalıdır.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:54Kokoreç de karaborsaya düştü: 'Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak'
10:54'Barınamıyoruz' eylemi için Ankara'ya giden öğrencilere gözaltı
10:39Dezenfektanla şakalaşırken arkadaşını yaktı
10:37Avusturya'da Kovid-19 kısıtlamalarına karşı protestolar sürüyor
10:21ABD'den Avrupa’nın doğusuna daha fazla asker gönderme tehdidi
10:18Öğrenciler mobbinge uğrayan öğretmenleri için yolu trafiğe kapadı: Müdirenin görev yeri değiştirildi
10:13Aynı gün içinde 10 doz koronavirüs aşısı vuruldu
10:02Yargıtay'dan öneri: 5 yıl ayrı kalmış çift otomatik boşansın
09:39Türkiye Uzay Ajansı paylaştı: Ay Görevi çalışmaları sürüyor
09:39Eşiyle tartışıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza
09:29Jennifer Aniston: Erkekler istediği kadar evlenebiliyor, kadınlar yapınca tepki görüyor
09:23Kanser hastalarına mavi akrep zehriyle ilgili uyarı: Olumsuz sonuçlar doğurabilir
09:23Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu
09:10Yargıtay'dan emsal karar: Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi
05:47Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek
05:35Antalya'da 100 metre arayla iki kaza
04:46New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı
04:13Esenyurt’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü
03:57Rus viroloji uzmanı: Kovid-19 mevsimsel hastalık haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmeli
03:32Koyunlarını kurtarmak için kayalıklara çıkıp mahsur kalan baba ve oğlu kurtarıldı