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https://tr.sputniknews.com/20211212/kediyi-kalp-masaji-ve-suni-teneffusle-kurtaran-itfaiye-eri-bizim-icin-her-can-onemli-1051696540.html
Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli
Antalya''da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Sonuçta o da... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T17:56+0300
2021-12-12T17:56+0300
yaşam
kedi
suni teneffüs
itfaiyeci
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Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın son katında çıktı. 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan'ın (45), evindeki şömineyi tutuşturmak istediği benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın son katında çıktı. 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan'ın (45), evindeki şömineyi tutuşturmak istediği benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7'nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye ekibi, ev sahibi Julia Özdoğan'ı da sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.Bu sırada evde kedi olduğunu duyan itfaiye eri Hüseyin Zengin ve ekip arkadaşları, kediyi yatak odasındaki yatağın altında baygın halde buldu. Zengin ilk müdahaleyi yaptığı kediyi dışarı çıkararak, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışladı. Kedi, belediyeye ait hayvan ambulansı ise hayvanı veterinere götürdü.Bir yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde çalıştığını belirten Hüseyin Zengin, "Akşam saatlerinde ev yangını ihbarı geldi. Ekip halinde olay yerine geçiş yaptık. Binanın 7'nci katında bir yanma vardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber hızlıca müdahalede bulunduk. O sırada vatandaş tarafından içeride kedi olduğu söylendi. 2 ekip arkadaşımla beraber evin içerisinde kediyi aramaya başladık. Yatak odasında yatağın altında baygın halde bulduk. O anda kedide yaşam bulgusu yoktu. İlk müdahaleyi orada yaptıktan sonra temiz havaya çıkarttık" dedi.Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli. Elimizden gelen her türlü fedakarlıkta bulunduk. Bu konuda bize eğitimleri sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Aldığımız eğitimleri sahaya dökmüş olduk. Bir canlının tekrar hayata dönmesinden dolayı çok mutlu oldum. Hayvanlar için ilk yardım eğitimi almıyoruz. Genel bir ilk yardım eğitimimiz var. Bu konuda çalışmalarımız da oluyor. Mesleki olarak hayvanlar konusunda böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz için gerekli araştırmaları yapıyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211212/sahiplendigi-kediyi-darbeden-kisiye-idari-para-cezasi-verildi-1051696215.html
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kedi, suni teneffüs, itfaiyeci

Kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle kurtaran itfaiye eri: Bizim için her can önemli

17:56 12.12.2021
© DHAAntalya''da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli" dedi.
Antalya''da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
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Antalya''da yangın çıkan evde dumandan etkilenerek kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren itfaiye eri Hüseyin Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli" dedi.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın son katında çıktı. 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan'ın (45), evindeki şömineyi tutuşturmak istediği benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, 7 katlı apartmanın son katında çıktı. 18 yaşlarındaki oğlu ile birlikte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Julia Özdoğan'ın (45), evindeki şömineyi tutuşturmak istediği benzinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevlere oğlu ile birlikte müdahale eden Julia Özdoğan'ın elleri ve vücudunun bir bölümü, oğlunun ise ayakları yandı.
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Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, merdivenle çıktıkları 7'nci kattaki dairenin pencerelerini açamayınca ısınan camları su ile soğuttu. Ardından apartmana giren ve daireye ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri ile birlikte yanan daireye giren itfaiye ekibi, ev sahibi Julia Özdoğan'ı da sedye ile dışarı çıkardı. Ambulansa taşınırken elleri ve vücudunun bir kısmının yandığı görülen Julia Özdoğan ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada evde kedi olduğunu duyan itfaiye eri Hüseyin Zengin ve ekip arkadaşları, kediyi yatak odasındaki yatağın altında baygın halde buldu. Zengin ilk müdahaleyi yaptığı kediyi dışarı çıkararak, kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsün ardından oksijen verilen kedi kendine geldi. Vatandaşlar kedinin hayatını kurtaran itfaiye erlerini alkışladı. Kedi, belediyeye ait hayvan ambulansı ise hayvanı veterinere götürdü.
Bir yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde çalıştığını belirten Hüseyin Zengin, "Akşam saatlerinde ev yangını ihbarı geldi. Ekip halinde olay yerine geçiş yaptık. Binanın 7'nci katında bir yanma vardı. Ekip arkadaşlarımızla beraber hızlıca müdahalede bulunduk. O sırada vatandaş tarafından içeride kedi olduğu söylendi. 2 ekip arkadaşımla beraber evin içerisinde kediyi aramaya başladık. Yatak odasında yatağın altında baygın halde bulduk. O anda kedide yaşam bulgusu yoktu. İlk müdahaleyi orada yaptıktan sonra temiz havaya çıkarttık" dedi.
Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyleyen Zengin, “Sonuçta o da bir can ve bizim için her can önemli. Elimizden gelen her türlü fedakarlıkta bulunduk. Bu konuda bize eğitimleri sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Aldığımız eğitimleri sahaya dökmüş olduk. Bir canlının tekrar hayata dönmesinden dolayı çok mutlu oldum. Hayvanlar için ilk yardım eğitimi almıyoruz. Genel bir ilk yardım eğitimimiz var. Bu konuda çalışmalarımız da oluyor. Mesleki olarak hayvanlar konusunda böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz için gerekli araştırmaları yapıyoruz" diye konuştu.
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