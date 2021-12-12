https://tr.sputniknews.com/20211212/kirklareli-valisi-bilgin-butun-firmalari-uyarmak-istiyorum-1051690150.html

'Bütün firmaları uyarmak istiyorum' diyen Kırklareli Valisi: Hepimiz aynı geminin yolcularıyız

'Bütün firmaları uyarmak istiyorum' diyen Kırklareli Valisi: Hepimiz aynı geminin yolcularıyız

Bir fuarda yerel üretici ve firmaları ziyaret eden Kırklareli Valisi "Bütün firmaları uyarmak istiyorum, vatandaşımızın taleplerini nasıl normal dönemde... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T13:53+0300

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osman bilgin

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin kapalı pazar yerinde kurulan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'na katılan yerel üreticiler ile firmaları ziyaret etti. Tarım ürünlerinin üretilmesi konusunda Türkiye'nin önemli bir ivme kazandığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "İçinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinde fiyat artışları ile karşı karşıyayız. Bu durum sadece ülkemize has bir durum değil, dünyanın yaşadığı bir sorun. Bu sorunun haricinde temel gıda maddelerinin üretimi ve bunların piyasaya sunumuyla ilgili temelde sorunlarımız yok. Ancak, son dönemde maalesef bu fiyatlardaki artış özellikle Kovid-19'a bağlı dünyadaki üretim zincirinin bozulması ile stokçuluk olayları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatıyla stokçulara karşı yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bütün firmaları uyarmak istiyorum, vatandaşımızın taleplerini nasıl normal dönemde karşılıyorsanız şimdi de elinizdeki ürünleri mutlaka pazara çıkarın ve satın, yoksa bu bir suçtur. Bu ülkede hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Ülkede yaşanacak bir sıkıntıdan hiç kimse steril değildir. Kıtlık veya ekonomik sıkıntıda stokçuluk yapanlar kazanacaklarını zannetseler de onlar da kaybeden olacaktır."

https://tr.sputniknews.com/20211212/istanbulda-bazi-marketlerde-satis-kisitlamasi-1051687203.html

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kırklareli, zam, stok, market, osman bilgin