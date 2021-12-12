https://tr.sputniknews.com/20211212/kirmizi-bultenle-aranan-tabut-ali-ukraynada-yakalandi-1051685890.html

Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 'Tabut Ali' Ukrayna’da yakalandı

Adana'da 'kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma ve tehdit' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan ve hakkında kırmızı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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tabut ali

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Türkiye’ye getirilen ve Adana polisine teslim edilen ‘Tabut Ali’ lakaplı firari Ali Doğan Efe tutuklandı. Polisin 2009'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kuranlara yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan Efe, yargılama sırasında tahliye edildi. Suç işlediği silahları tabutta sakladığı ve mezarlıkta yatıp kalktığı için 'Tabut Ali' olarak tanınan Efe, yerel mahkemece 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Efe'nin, karar kesinleşmeden 1 ay önce yurt dışına kaçtığı anlaşıldı. Adana polisi firari hükümlünün Ukrayna’nın Kiev kentinde olduğunu saptadı. Polis, Interpol-Europol Daire Başkanlığı’na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Ukrayna polisi operasyon düzenleyerek Efe’yi Kiev’de saklandığı evde yakaladı. Yapılan yazışmalar sonucunda Efe, Türkiye’ye iade edildi.'Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit' suçlarından kaydı olan Efe, Adana’ya getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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ukrayna, adana, kiev, interpol, ali doğan efe, tabut ali