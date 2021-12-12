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Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi
Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T19:01+0300
2021-12-12T19:01+0300
türkiye
futbol
kırmızı kart
kavga
maç
futbolcu
hakem
amatör lig
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Ordu'nun Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig'i (BAL) 2'inci Bölge 2'inci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/dostluk-mesajlari-verilen-futbol-macinda-arbede-cikti-1051696670.html
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futbol, kırmızı kart, kavga, maç, futbolcu, hakem, amatör lig

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi

19:01 12.12.2021
© DHAKırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi
Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
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Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'inci dakikada tatil etti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig'i (BAL) 2'inci Bölge 2'inci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.
Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü.
Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi.
Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti.
Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı
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