https://tr.sputniknews.com/20211212/kirmizi-kart-goren-futbolcu-hakeme-kafa-atti-mac-tatil-edildi-1051698216.html

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme kafa attı, maç tatil edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T19:01+0300

2021-12-12T19:01+0300

2021-12-12T19:01+0300

türkiye

futbol

kırmızı kart

kavga

maç

futbolcu

hakem

amatör lig

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Ordu'nun Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig'i (BAL) 2'inci Bölge 2'inci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti.

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futbol, kırmızı kart, kavga, maç, futbolcu, hakem, amatör lig