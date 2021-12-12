https://tr.sputniknews.com/20211212/kokorec-de-karaborsaya-dustu-yarim-ekmek-35-40-liraya-cikacak-1051685556.html

Kokoreç de karaborsaya düştü: 'Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak'

Kokoreç de karaborsaya düştü: 'Yarım ekmek 35-40 liraya çıkacak'

Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de artan maliyetler nedeniyle kuzular kesime gitmeyince kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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kokoreç

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Balıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu. Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.'Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz'Sektördeki isimlerden Erdal Aslanboğa, "Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi."Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak karaborsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var" ifadelerini kullanan Aslanboğa, "Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/cig-koftede-stok-iddiasi-luks-bir-urun-olma-yolunda-ilerliyor-1051599669.html

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kokoreç