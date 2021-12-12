https://tr.sputniknews.com/20211212/kolonya-ile-siteyi-kundaklamaya-calisti-1051686517.html

Kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı

Kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı

Sultangazi'de bir sitenin önüne gelen şahıs, elindeki kolonyayı döküp çakmakla yakarak ateş verdi. Yangını çıkaran şahıs, olay yerinden kaçtı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T11:41+0300

2021-12-12T11:41+0300

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kolonya

kundaklama

türkiye

sultangazi

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Sultangazi'de iddiaya göre siteye gelen bir kişi 9. bloğun giriş katına, elindeki kolonyayı döktü. Bir süre sonra da çakmakla yakarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hafta sonu olması dolayısıyla site sakinleri yangına uykuda yakalandı. Gelen kokular üzerine giriş katında oturan ev sahibi yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangın, içeride bulunan ayakkabılıklara sıçramadan ev sahibi tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangının siteye gelen bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine site sakinleri, görüntüdeki kişiden şikayetçi oldular.'Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor'Yaşananları anlatan site sakinlerinden Muhammet Emin Aydın, "Binanın önüne girmiş, mazot dökmüş sanırım. Ondan sonra çok sürmedi. Bina sakinleri yangını söndürdü. Bina yanmış olsaydı çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor" dedi.Öte yandan yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde ufak bidon olan kişinin siteye geldiği ve dış kapısı açık olan bloğa girdiği, kısa bir süre sonra çıktığı görülüyor. Bu sırada hareket halindeki bir aracı fark eden kişinin, fark edilmemek için park halindeki aracın yanında gizlendiği, aracın uzaklaşması üzerine yeniden bloğa girdiği ve bu sırada içinde sıvı madde olan elindeki bidonun kapağını açtığı kameraya yansıyor. Binanın önüne gelen kişinin çöktüğü ve bir süre sonra site içerisinde yangın çıktığı görülürken, kimliği belirsiz kişinin hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yangın sonrası kişinin elindeki bidonun da boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/denizlide-3-ayri-mahalledeki-evlerin-perdelerini-10ar-dakika-arayla-atese-veren-kisi-yakalandi-1051618810.html

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kolonya, kundaklama, sultangazi