Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kolonya-ile-siteyi-kundaklamaya-calisti-1051686517.html
Kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı
Kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı
Sultangazi'de bir sitenin önüne gelen şahıs, elindeki kolonyayı döküp çakmakla yakarak ateş verdi. Yangını çıkaran şahıs, olay yerinden kaçtı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T11:41+0300
2021-12-12T11:47+0300
kolonya
kundaklama
türkiye
sultangazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051686492_117:0:1084:544_1920x0_80_0_0_45a409fbd9c19d14e2c8b4b15a0ab953.jpg
Sultangazi'de iddiaya göre siteye gelen bir kişi 9. bloğun giriş katına, elindeki kolonyayı döktü. Bir süre sonra da çakmakla yakarak, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hafta sonu olması dolayısıyla site sakinleri yangına uykuda yakalandı. Gelen kokular üzerine giriş katında oturan ev sahibi yangını fark ederek dışarı çıktı. Yangın, içeride bulunan ayakkabılıklara sıçramadan ev sahibi tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangının siteye gelen bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine site sakinleri, görüntüdeki kişiden şikayetçi oldular.'Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor'Yaşananları anlatan site sakinlerinden Muhammet Emin Aydın, "Binanın önüne girmiş, mazot dökmüş sanırım. Ondan sonra çok sürmedi. Bina sakinleri yangını söndürdü. Bina yanmış olsaydı çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor" dedi.Öte yandan yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde ufak bidon olan kişinin siteye geldiği ve dış kapısı açık olan bloğa girdiği, kısa bir süre sonra çıktığı görülüyor. Bu sırada hareket halindeki bir aracı fark eden kişinin, fark edilmemek için park halindeki aracın yanında gizlendiği, aracın uzaklaşması üzerine yeniden bloğa girdiği ve bu sırada içinde sıvı madde olan elindeki bidonun kapağını açtığı kameraya yansıyor. Binanın önüne gelen kişinin çöktüğü ve bir süre sonra site içerisinde yangın çıktığı görülürken, kimliği belirsiz kişinin hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yangın sonrası kişinin elindeki bidonun da boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/denizlide-3-ayri-mahalledeki-evlerin-perdelerini-10ar-dakika-arayla-atese-veren-kisi-yakalandi-1051618810.html
türkiye
sultangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051686492_238:0:963:544_1920x0_80_0_0_5a627ef46e067b149e2244be1f615d92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolonya, kundaklama, sultangazi

Kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı

11:41 12.12.2021 (güncellendi: 11:47 12.12.2021)
© DHASultangazi, kundaklama
Sultangazi, kundaklama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© DHA
Abone ol
Sultangazi'de bir sitenin önüne gelen şahıs, elindeki kolonyayı döküp çakmakla yakarak ateş verdi. Yangını çıkaran şahıs, olay yerinden kaçtı.
Sultangazi'de iddiaya göre siteye gelen bir kişi 9. bloğun giriş katına, elindeki kolonyayı döktü. Bir süre sonra da çakmakla yakarak, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Hafta sonu olması dolayısıyla site sakinleri yangına uykuda yakalandı. Gelen kokular üzerine giriş katında oturan ev sahibi yangını fark ederek dışarı çıktı.
Yangın, içeride bulunan ayakkabılıklara sıçramadan ev sahibi tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis konu ile ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangının siteye gelen bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine site sakinleri, görüntüdeki kişiden şikayetçi oldular.

'Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor'

Yaşananları anlatan site sakinlerinden Muhammet Emin Aydın, "Binanın önüne girmiş, mazot dökmüş sanırım. Ondan sonra çok sürmedi. Bina sakinleri yangını söndürdü. Bina yanmış olsaydı çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor" dedi.
Öte yandan yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde ufak bidon olan kişinin siteye geldiği ve dış kapısı açık olan bloğa girdiği, kısa bir süre sonra çıktığı görülüyor.
Bu sırada hareket halindeki bir aracı fark eden kişinin, fark edilmemek için park halindeki aracın yanında gizlendiği, aracın uzaklaşması üzerine yeniden bloğa girdiği ve bu sırada içinde sıvı madde olan elindeki bidonun kapağını açtığı kameraya yansıyor.
Binanın önüne gelen kişinin çöktüğü ve bir süre sonra site içerisinde yangın çıktığı görülürken, kimliği belirsiz kişinin hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Yangın sonrası kişinin elindeki bidonun da boş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
3 evin balkon perdesini ateşe veren şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
TÜRKİYE
Denizli'de 3 ayrı mahalledeki evlerin perdelerini 10'ar dakika arayla ateşe veren kişi yakalandı
9 Aralık, 19:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce