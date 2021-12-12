https://tr.sputniknews.com/20211212/kovid-19-testi-pozitif-cikan-mazepin-f1-abu-dabi-grand-prixsinde-yarisamayacak-1051688071.html

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

Formula 1 takımlarından Haas, koronavirüse yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

formula 1

abu dabi

kovid-19

nikita mazepin

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Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi. Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.

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formula 1, abu dabi, kovid-19, nikita mazepin