Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kovid-19-testi-pozitif-cikan-mazepin-f1-abu-dabi-grand-prixsinde-yarisamayacak-1051688071.html
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
Formula 1 takımlarından Haas, koronavirüse yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T12:51+0300
2021-12-12T12:51+0300
spor
formula 1
abu dabi
kovid-19
nikita mazepin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051688134_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f4cb09ddf68fc8df5f4ff58baf82e9.jpg
Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi. Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051688134_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7125cf30e4a78f763b2dc50bfaa34c89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
formula 1, abu dabi, kovid-19, nikita mazepin

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak

12:51 12.12.2021
© REUTERS / HANDOUTNikita Mazepin
Nikita Mazepin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
Abone ol
Formula 1 takımlarından Haas, koronavirüse yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.
Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi.
Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak.
Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce