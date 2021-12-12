Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kovid-19-testi-pozitif-cikan-mazepin-f1-abu-dabi-grand-prixsinde-yarisamayacak-1051688071.html
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
Formula 1 takımlarından Haas, koronavirüse yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T12:51+0300
2021-12-12T12:51+0300
2021-12-12T12:51+0300
spor
formula 1
abu dabi
kovid-19
nikita mazepin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051688134_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f4cb09ddf68fc8df5f4ff58baf82e9.jpg
Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi. Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak. Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051688134_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7125cf30e4a78f763b2dc50bfaa34c89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
formula 1, abu dabi, kovid-19, nikita mazepin
Kovid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak
Formula 1 takımlarından Haas, koronavirüse yakalanan Rus sürücüsü Nikita Mazepin'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek sezonun son ayağında yarışamayacağını açıkladı.
Takımdan yapılan açıklamada, test pilotu Pietro Fittipaldi'nin, Abu Dabi Grand Prix'sindeki hiçbir antrenman turu seansına katılmadığı için Mazepin'in yerini alamayacağı belirtildi.
Bu nedenle Haas takımını adına yalnızca Mick Schumacher yarışa katılacak.
Mücadelede 20 yerine 19 otomobil piste çıkacak.