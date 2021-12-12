https://tr.sputniknews.com/20211212/kremlin-acikladi-bidendan-rusyaya-finansal-izolasyon-tehdidi--1051690561.html

Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Biden'dan Rusya'ya finansal izolasyon tehdidi

Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Biden'dan Rusya'ya finansal izolasyon tehdidi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya'yı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T14:21+0300

2021-12-12T14:21+0300

2021-12-12T15:01+0300

rusya

vladimir putin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede söylediklerine ilişkin açıklamalar yaptı.Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “(Biden) Ukrayna’nın geçici süreliğine işgalinin gerçekleşmesi halinde Rusya’nın finansal olarak izole edileceğini ve bunun gibi şeyler söyledi. Öyle görünüyor ki ABD’liler bunun ortaya atılan bir bilgi değil gerçek olduğuna inanmışlar” dedi. Peskov, Rusya’ya karşı yaptırım uygulayıp da bizzat zarar görmemenin imkansız olduğunu da ekledi. ‘Putin, Biden’a bizzat görüşmek istediğini söyledi’ Peskov, “Muhatabının Roma’da gerçekleştirilen G20 zirvesinde ne yazık ki bir araya gelemediklerini söylemesi üzerine Rus lider, ‘Mutlaka görüşeceğiz, bunu çok isterim” dedi” ifadelerini kullandı. Nitekim Putin, İtalya’nın başkenti Roma’da 30-31 Ekim’de yapılan 16. G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılmıştı. Kremlin, Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu. ‘Görüşmede çok net bir üslup söz konusuydu’ Peskov, liderlerin görüşmeye başlamadan önce birbirlerine el sallayıp gülümsemesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine “Devlet başkanları doğal olarak birbirlerine karşı iletişimin, iyi iletişimin özelliklerini sergiliyorlar. Ancak belirli konular görüşülürken, herhangi bir şeyin hem Devlet Başkanı Putin hem de Başkan Biden tarafından farklı şekilde okunmasına mahal vermeyecek son derece net bir üslup söz konusu” ifadelerini kullandı. ‘Çok saygılı bir atmosfer vardı, Putin'le başka türlü konuşulamaz’ Peskov, “ABD’li meslektaşlarımız görüşmenin bitmesinden hemen sonra birbirleriyle ahenk içinde birtakım korku hikayelerinden bahsetmeye, Biden’ın Putin’i nasıl da korkuttuğundan ve başka şeylerden söz etmeye başladı. Bu doğru değil. Görüşme karşılıklı saygı çerçevesinde geçti. Putin’le asla başka türü konuşulamaz, aksi takdirde telefon açmazdı” dedi. ‘Putin, Rusya topraklarındaki Rus askerlerin kimse için tehdit oluşturmadığını belirtti’ Rus birliklerinin ülke içinde yer değiştirmesiyle ilgili yaratılan gerginliğin, Rusya’yı şeytanlaştırmak ve potansiyel saldırgan gibi göstermek amacı taşıdığını belirten Peskov’a göre, Putin, Rus askerlerinin Rusya topraklarında konuşlandırıldığını ve kimse için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Peskov, “Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile konuşurken net bir şekilde şunu belirtti: Rusya topraklarında konuşlandırılmış olan ve hiç kimseyi tehdit etmeyen Rus askerlerinden bahsediyorsunuz, ancak bunu bizim topraklarımızdan bin kilometre uzakta otururken söylüyorsunuz” ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rusya’nın kırmızı çizgileriyle ilgili de “Bu, Rusya ile ABD arasındaki çok, çok ciddi bir fikir ayrılığı” dedi. Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov’a göre, Rus lider Biden’la görüşmesinde Rusya’nın ‘kırmızı çizgilerine’, başka bir deyişle NATO’nun doğuya doğru hareketi ve Rusya’ya sınırı olan diğer ülkeler ile Ukrayna’ya saldırı silahlarının konuşlandırılması konularına değinmişti.‘Memnuniyet duymak için özel bir neden yok’ “Görüşme hakkında memnuniyet duymak için özel bir sebep elbette yoktu” diyen Peskov, durumun çok ciddi olduğunu ve sürekli dikkat verilmesi gerektiğini, Putin’in de bunu yaptığını belirtti. ‘Putin, konuya hakimdi’ Görüşme sırasında Biden’ın yanında yardımcılarının olmasına değinen Peskov, “Gördüğünüz gibi Sayın Biden’ın görüşme sırasında yanında referans almak için belli başlı kağıtlar vardı. Putin konuyu zaten çok iyi bildiği için bunlara ihtiyaç duymadı" dedi. ‘Yüz yüze görüşmeden söz etmek için henüz erken’ Peskov, “Yüz yüze görüşme geleceğin göstereceği bir mesele. Henüz bunun hakkında konuşmak için çok erken” dedi. Peskov, Putin’in gelecek hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telekonferans gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.Putin’in Biden’la olan görüşmesini neden protokol görüşmesi olarak değerlendirdiğini belirten Peskov, “Yurtiçindeki faaliyetler her zaman yurtdışındaki etkinlilerden daha önemli. Yurtdışındakiler ne kadar çetin olursa olsun, Devlet Başkanı için ülke içindeki ekonomik durum, enflasyonla mücadele, sosyo-ekonomik durum Biden ile görüşmekten her zaman çok daha önemli” dedi. Ancak Rus liderin, Biden’la görüşmesinin önemini de küçümsemediğini de kaydetti.

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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, joe biden, abd, ukrayna, asker