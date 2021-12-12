https://tr.sputniknews.com/20211212/kripto-para-platformu-bitrota-magdurlari-anlatti-cok-guzel-paralar-kazanacagimizi-soylediler-1051695671.html

Kripto para platformu Bitrota mağdurları anlattı: Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler

Kripto para platformu Bitrota mağdurları anlattı: Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler

Bitrota mağdurları, şirket yöneticilerinin kendilerini yüksek kar vaadiyle kandırdığını anlattı ve ‘‘Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler. İşin en kötü... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T17:01+0300

2021-12-12T17:01+0300

2021-12-12T17:01+0300

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Kripto para dolandırıcılığı Thodex, Dogecoin Mining, He Coin'den sonra şimdide Bitrota'da yaşandı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, tutuklanırken, mağdurlar uğradıkları zararın telafi edilmesini istediklerini söyledi. Mağdurlar "Bizi çok iyi ikna ettiler ve yüklü miktarda paramızı aldılar" dedi. Bütün ailesinden topladığı 300 bin lirayı Bitrota'da kaybeden N. K., "Hatay'da yaşıyorum ve ben de Bitrota mağdurlarından biriyim. Kısa bir zaman önce Bitrota adında bir borsa sitesi vardı ve bu site o kadar yaygındı ki her 10 kişiden 8'i Bitrota'ya yatırım yapıyordu. Yatırım yapanların kimi borç alarak kimi ise evi, arabasını satarak girdi. Çünkü bizleri böyle bir gelir kaynağı olduğuna inandırdılar. İnsanlara paraların kısa bir sürede iki üç katına katlayacaklarını vaatlerinde bulundular. Aynı zamanda Bitrota'ya teşvik edici ve inandırıcı birçok reklam yaptılar. Bu reklamlar varken insanların bunlara inanmaması mümkün değil. Şu an Bitrota'dan bir sürü mağdur var. Resmen insanlara hayal sattılar" dedi.'Hepimize çok iyi vaatlerde bulundular'Hatay'da öğretmenlik yapan Ö.A'da birkaç ay içinde ailesinde topladığı 800 bin lirayı Bitrota'ya yatırdığını söyledi. Ö.A, "Ben ve ailem çok büyük bir dolandırıcılığın içine düştük. Hepimize önce çok güzel vaatlerde bulundular. Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler. Biz bu Bitrota'nın Bitcoin gibi olacağını düşündük. Çünkü bize sistemin o şekilde olacağını anlattılar. Ancak parayı yatırdıktan 2 ay sonra 3 bin liraya yakın bir para çektik. Sonrasında sistem tamamen kapattılar ve sürekli 'sistem açılmıyor, sistem kapalı' gibi yalanlar uydurmaya başladılar. Bu yalanlarla bizi 8-9 ay kandırdılar" diye konuştu'Saadet Zinciri gibi bir olayın içine düştük''Bitrota'da kaybettikleri paralar yüzünde tanıdığım birçok kişi eşiyle boşanma aşamasına geldi' diyen Ö.A, "İşin en kötü kısmı hem kendimizi hem de yakınlarımızın bu işin içine girmesini sağladık. Çünkü bizi ne kadar insan getirirsek, o kadar para kazanacağımıza inandırdılar. Bitrota, Bitcoin gibi bir sistem değilmiş ve saadet zinciri gibi bir olayın içine düştük. Biz bu durumu çok sonra öğrendik. Şu an 30- 40 bin aile benim gibi mağdur" ifadelerini kullandı.'İlk olarak maddi durumu kötü olanlara kazandırdılar'Ö.A, sözlerine şu şekilde devam etti:'Mağdurların paralarının ödenmesini istiyoruz'Bitrota Mağdurları Vekili Avukat Sinan Keskin ise "Bitrota'da sistemde kayıtlı 82 bin mağdur bulunuyor. Aynı zamanda Doge Coin Mining sisteminde bin mağdur olarak yer almaktadır. Toplam zarar miktarı 2 milyar TL'yi buluyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına mağdurlar adına yapmış olduğumuz suç duyurusuna istinaden dosyada tutuklama kararı verildi. Bizde tutuklama kararını yerinde buluyoruz. Şikâyet dilekçemizde belirttiğimiz gibi diğer şüpheliler içinde gözaltı kararı verilerek bir an önce tutuklanmalarını ve bu dolandırıcıların mağdurlardan almış olduğu paraların mağdurlara ödenmesini talep ediyoruz" dedi.'Lüks davetlerle göz boyadılar'Avukat Sinan Keskin, sözlerine şu şekilde devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211209/kripto-para-borsasi-bitrotanin-sahiplerinden-kenan-altun-tutuklandi-1051622497.html

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