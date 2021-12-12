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Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 1’i altın 9 madalya kazandı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:26+0300
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spor
türkiye
taekwondo
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Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5’er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, ilk günü 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Meryem Betül Çavdar, K44 52 kg finalinde Rusya’dan Anna Poddusbkaia’yı 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.Şampiyonada, kadınlar K44 57 kg’da Gamze Gürdal, K44 47 kg’da Nurcihan Ekinci, K41 57 kg’da Fatma Atılmış ile erkekler K44 52 kg’da Alican Özcan ve K41 58 kg’da Muhammed Asbala gümüş madalya elde etti.Erkekler K44 63 kg’da Mahmut Bozteke ve K41 63 kg’da Sabit Köse ile kadınlar K44 57 kg’da Tuğçe Şen bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyona, yarın 10 sıklette yapılacak müsabakalarla sona erecek.İlk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:Altın Madalya: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kg)Gümüş Madalya: Alican Özcan (K44 52 kg), Gamze Gürdal (K44 57 kg), Nurcihan Ekinci (K44 47 kg), Fatma Atılmış (K41 57 kg), Muhammed Asbala (K41 58 kg)Bronz Madalya: Mahmut Bozteke (K44 63 kg), Sabit Köse (K41 63 kg), Tuğçe Şen (K44 57 kg)
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türkiye, taekwondo

Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu

00:26 12.12.2021
© İHA / İHADünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 1’i altın 9 madalya kazandı.
Dünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 1’i altın 9 madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / İHA
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Dünya Para Taekwondo Şampiyonası’nda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye, 1’i altın 9 madalya kazandı.
Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya 43 ülkeden 263 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk gününde K41 ve K44 kategorilerinde 5’er olmak üzere 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye, ilk günü 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı.
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Meryem Betül Çavdar, K44 52 kg finalinde Rusya’dan Anna Poddusbkaia’yı 14-7 yenerek dünya şampiyonu oldu.
Şampiyonada, kadınlar K44 57 kg’da Gamze Gürdal, K44 47 kg’da Nurcihan Ekinci, K41 57 kg’da Fatma Atılmış ile erkekler K44 52 kg’da Alican Özcan ve K41 58 kg’da Muhammed Asbala gümüş madalya elde etti.
Erkekler K44 63 kg’da Mahmut Bozteke ve K41 63 kg’da Sabit Köse ile kadınlar K44 57 kg’da Tuğçe Şen bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyona, yarın 10 sıklette yapılacak müsabakalarla sona erecek.
İlk gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın Madalya: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kg)
Gümüş Madalya: Alican Özcan (K44 52 kg), Gamze Gürdal (K44 57 kg), Nurcihan Ekinci (K44 47 kg), Fatma Atılmış (K41 57 kg), Muhammed Asbala (K41 58 kg)
Bronz Madalya: Mahmut Bozteke (K44 63 kg), Sabit Köse (K41 63 kg), Tuğçe Şen (K44 57 kg)
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