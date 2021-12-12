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https://tr.sputniknews.com/20211212/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifi-insallah-bu-ay-icinde-tbmmye-gelecek-1051698527.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşma yaptı.Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek

19:06 12.12.2021 (güncellendi: 19:24 12.12.2021)
© AAMilli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.
TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel kurul çalışmalarına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşma yaptı.
Bakan Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin bu ay içinde TBMM'ye geleceğini belirtti.
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