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https://tr.sputniknews.com/20211212/mirror-gazetesi-bizi-tekrar-aptal-yerine-koyuyor-diyerek-paylasti-basbakanlik-aciklama-yapti--1051688842.html
Mirror gazetesi 'Bizi tekrar aptal yerine koyuyor' diyerek paylaştı, Başbakanlık açıklama yaptı
Mirror gazetesi 'Bizi tekrar aptal yerine koyuyor' diyerek paylaştı, Başbakanlık açıklama yaptı
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın geçen sene ülkede koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı bir zamanda, Başbakanlık'ta 'Noel soruları eğlencesi'... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T13:26+0300
2021-12-12T13:27+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
kısıtlama
mirror
koronavirüs
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Mirror gazetesinin "Bizi tekrar aptal yerine koyuyor" manşetiyle verdiği habere göre, Başbakan Boris Johnson bir ekranda soruları okurken, bilgisayarların başına geçen personel bunları cevaplandırdı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, gazeteye, farklı ofislerde her biri 6 kişiden oluşan 4 ekip olduğunu söyledi. Başbakanlık bürokratları ve basın birimi çalışanları katılanlar arasında yer aldı. Etkinlik sırasında şarap ve bira da içildi.Başbakanlık'tan gazeteye yapılan açıklamada, "Bu, sanal bir sınavdı. Başbakanlık personelinin salgınla mücadele planları üzerinde çalışmaları için genellikle ofiste olmaları gerekiyordu, bu nedenle ofistekiler sanal olarak masalarından katıldı" ifadesi kullanıldı. Fotoğrafın çekildiği 15 Aralık'ta Londra, Kovid-19 nedeniyle farklı hane üyelerinin bir araya gelmesini yasaklayan kısıtlamalar altındaydı. Hükümetin kılavuzunda, kurallar gereği 'sosyal bir aktivite olan iş yerinde Noel öğle yemeği veya partisi düzenlenemeyeceği' belirtiliyordu. Bu son iddia, Başbakanlık personelinin 18 Aralık 2020'de kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen bir Noel partisi düzenlediğine yönelik haberlerin ardından geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/ingiltere-basbakani-johnson-noel-partisi-videosu-icin-ozur-diledi-1051575265.html
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ingiltere, boris johnson, kısıtlama, mirror, koronavirüs

Mirror gazetesi 'Bizi tekrar aptal yerine koyuyor' diyerek paylaştı, Başbakanlık açıklama yaptı

13:26 12.12.2021 (güncellendi: 13:27 12.12.2021)
© REUTERS / PETER NICHOLLSBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın geçen sene ülkede koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı bir zamanda, Başbakanlık'ta 'Noel soruları eğlencesi' düzenlediğine dair fotoğraf ortaya çıktı.
Mirror gazetesinin "Bizi tekrar aptal yerine koyuyor" manşetiyle verdiği habere göre, Başbakan Boris Johnson bir ekranda soruları okurken, bilgisayarların başına geçen personel bunları cevaplandırdı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, gazeteye, farklı ofislerde her biri 6 kişiden oluşan 4 ekip olduğunu söyledi. Başbakanlık bürokratları ve basın birimi çalışanları katılanlar arasında yer aldı. Etkinlik sırasında şarap ve bira da içildi.
Başbakanlık'tan gazeteye yapılan açıklamada, "Bu, sanal bir sınavdı. Başbakanlık personelinin salgınla mücadele planları üzerinde çalışmaları için genellikle ofiste olmaları gerekiyordu, bu nedenle ofistekiler sanal olarak masalarından katıldı" ifadesi kullanıldı.
Fotoğrafın çekildiği 15 Aralık'ta Londra, Kovid-19 nedeniyle farklı hane üyelerinin bir araya gelmesini yasaklayan kısıtlamalar altındaydı. Hükümetin kılavuzunda, kurallar gereği 'sosyal bir aktivite olan iş yerinde Noel öğle yemeği veya partisi düzenlenemeyeceği' belirtiliyordu.
Bu son iddia, Başbakanlık personelinin 18 Aralık 2020'de kısıtlamalar kapsamında yasak olmasına rağmen bir Noel partisi düzenlediğine yönelik haberlerin ardından geldi.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
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