https://tr.sputniknews.com/20211212/msb-paylasti-topragimi-bekleyen-kahramanim-titrer-heybetinden-yerle-gok-1051701265.html

MSB paylaştı: 'Toprağımı bekleyen kahramanım, titrer heybetinden yerle gök'

MSB paylaştı: 'Toprağımı bekleyen kahramanım, titrer heybetinden yerle gök'

Milli Savunma Bakanlığı, envanterde bulunan helikopterlerle yapılan görevlere dair sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaptı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T22:51+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden, “Bin yılların ardında yoğrulan bir öz, Vatan için ölmeye verilmiş bir söz, Toprağımı bekleyen kahramanım, Titrer heybetinden yerle gök!" dörtlüğüyle “Kahraman Pilotlarımız envanterimizde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor” paylaşımını yaptı.MSB yaptığı paylaşımda bir de videoya yer verdi.

türkiye

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2021

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milli savunma bakanlığı (msb)