https://tr.sputniknews.com/20211212/murat-ongundan-bakan-soyluya-557-terorist-yaniti-hicbirinin-adli-sicil-kaydina-rastlanmadi-1051679531.html

Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin İBB’de işe alındığı iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Çalışanların hiçbirinin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T00:23+0300

2021-12-12T00:23+0300

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süleyman soylu

murat ongun

türkiye

ibb

terörist

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İBB’de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor' iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı. Ongun paylaşımında “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada İBB’de yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını belirerek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/soylu-ibbde-calisan-577-kisinin-teror-orgutunden-kaydi-var-1051609071.html

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