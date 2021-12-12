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https://tr.sputniknews.com/20211212/murat-ongundan-bakan-soyluya-557-terorist-yaniti-hicbirinin-adli-sicil-kaydina-rastlanmadi-1051679531.html
Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin İBB’de işe alındığı iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Çalışanların hiçbirinin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:23+0300
2021-12-12T00:25+0300
süleyman soylu
murat ongun
türkiye
ibb
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İBB’de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor' iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı. Ongun paylaşımında “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada İBB’de yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını belirerek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/soylu-ibbde-calisan-577-kisinin-teror-orgutunden-kaydi-var-1051609071.html
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süleyman soylu, murat ongun, ibb, terörist

Murat Ongun'dan, Bakan Soylu'ya '557 terörist' yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı

00:23 12.12.2021 (güncellendi: 00:25 12.12.2021)
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin İBB’de işe alındığı iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı” yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İBB’de, çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor' iddiasına yönelik sosyal medyadan açıklama yaptı.
Ongun paylaşımında “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada İBB’de yaklaşık 33 bin kişinin işe alındığını belirerek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti.
TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul çalışmalarına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
POLİTİKA
İçişleri Bakanı Soylu: İBB'de çalışan 577 kişinin terör örgütünden kaydı var
9 Aralık, 15:04
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