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https://tr.sputniknews.com/20211212/new-shepard-uzay-araci-6-yolcusuyla-firlatildi-1051683072.html
New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı
New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı
Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T04:46+0300
2021-12-12T04:46+0300
2021-12-12T04:50+0300
uzay
yaşam
jeff bezos
uzay yolculuğu
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Teknoloji şirketi Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını şirketin Texas'taki üssünden 6 yolcusuyla fırlattı. Mission NS-19 isimli seferle uzay yolculuğu yapan yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.
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uzay, jeff bezos, uzay yolculuğu
New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı 04:46 12.12.2021 (güncellendi: 04:50 12.12.2021)
Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.
Teknoloji şirketi Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı
Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını şirketin Texas'taki üssünden 6 yolcusuyla fırlattı. Mission NS-19 isimli seferle uzay yolculuğu yapan yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.
Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı
Glen de Vries'a adadı.