https://tr.sputniknews.com/20211212/new-shepard-uzay-araci-6-yolcusuyla-firlatildi-1051683072.html

New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

New Shepard uzay aracı 6 yolcusuyla fırlatıldı

Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay turizmi kapsamındaki üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T04:46+0300

2021-12-12T04:46+0300

2021-12-12T04:50+0300

uzay

yaşam

jeff bezos

uzay yolculuğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051683047_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a05015b8da3f8110dfacc960010dcb2e.jpg

Teknoloji şirketi Amazon'un Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos'a ait Blue Origin firması, New Shepard adlı uzay aracını şirketin Texas'taki üssünden 6 yolcusuyla fırlattı. Mission NS-19 isimli seferle uzay yolculuğu yapan yolcular arasında 1961 yılında uzaya çıkan ilk Amerikalı astronot olan Alan Shepard'ın kızı Laura Shepard Churcley de konuk olarak bulunuyor.Blue Origin, son uçuşunu, daha önce şirketiyle uzaya giden ve bir ay önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Glen de Vries'a adadı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uzay, jeff bezos, uzay yolculuğu