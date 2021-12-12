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https://tr.sputniknews.com/20211212/ogrenciler-mobbinge-ugrayan-ogretmenleri-icin-yolu-trafige-kapadi-mudirenin-gorev-yeri-degistirildi-1051684736.html
Öğrenciler mobbinge uğrayan öğretmenleri için yolu trafiğe kapadı: Müdirenin görev yeri değiştirildi
Öğrenciler mobbinge uğrayan öğretmenleri için yolu trafiğe kapadı: Müdirenin görev yeri değiştirildi
Mardin'de okul müdiresini kendilerine mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayet eden 8 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesini protesto eden öğrenciler... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T10:18+0300
2021-12-12T10:18+0300
2021-12-12T10:19+0300
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Kızıltepe ilçesindeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 20 öğretmenden 8'i okul müdiresi Feyza Batıhan'dan kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.Bir süre sonra bu öğretmenler başka okullara görevlendirildi. Bunun üzerine öğrenciler eylem yaparak okul yönetimini protesto etti.Öğretmenlerinin haksızlığa uğradığını öne süren öğrenciler, okul bahçesinde ‘Adalet istiyoruz’ diyerek yürüyüş yaptı.Eylem sırasında bazı öğrenciler fenalık geçirdi. Daha sonra okulun önünden geçen yolu trafiğe kapatan öğrencileri, başka okullara görevlendirilen öğretmenler teselli etti.Eylemin ardından Mardin Valiliği, Okul Müdiresi Feyza Batıhan'ı görev yerini değiştirerek olayla ilgili idari soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20191113/mobbing-paylasimi-yapmisti-saadet-ogretmenin-intiharinin-ardindan-sorusturma-baslatildi-1040620075.html
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Öğrenciler mobbinge uğrayan öğretmenleri için yolu trafiğe kapadı: Müdirenin görev yeri değiştirildi 10:18 12.12.2021 (güncellendi: 10:19 12.12.2021)
Mardin'de okul müdiresini kendilerine mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayet eden 8 öğretmenin başka okullara görevlendirilmesini protesto eden öğrenciler, yolu trafiğe kapattı.
Kızıltepe ilçesindeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 20 öğretmenden 8'i okul müdiresi
Feyza Batıhan'dan kendilerine mobbing uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
Bir süre sonra bu öğretmenler başka okullara görevlendirildi. Bunun üzerine öğrenciler
eylem yaparak okul yönetimini protesto etti.
Öğretmenlerinin haksızlığa uğradığını öne süren öğrenciler, okul bahçesinde
diyerek yürüyüş yaptı. ‘Adalet istiyoruz’
Eylem sırasında bazı öğrenciler
fenalık geçirdi. Daha sonra okulun önünden geçen yolu trafiğe kapatan öğrencileri, başka okullara görevlendirilen öğretmenler teselli etti.
Eylemin ardından Mardin Valiliği, Okul Müdiresi Feyza Batıhan'ı görev yerini değiştirerek olayla ilgili idari soruşturma başlattı.