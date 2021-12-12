https://tr.sputniknews.com/20211212/ortac-iklim-krizinin-yogunlastigi-oksijen-icin-kanimizi-temizledigimiz-bir-gelecek-uzak-degil-1051712574.html

Ortaç: İklim krizinin yoğunlaştığı, oksijen için kanımızı temizlediğimiz bir gelecek uzak değil

Ortaç: İklim krizinin yoğunlaştığı, oksijen için kanımızı temizlediğimiz bir gelecek uzak değil

Öykücü Ortaç, “İlerleyen dönemlerde iklim krizinin giderek yoğunlaştığı, oksijen için kanımızı temizlediğimiz bir geleceği öykümde yazdım. Bunun çok uzak bir... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T23:16+0300

2021-12-12T23:16+0300

2021-12-13T12:22+0300

gündem dişi

iklim kriziyle mücadele

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Ortaç: İklim krizinin yoğunlaştığı, oksijen için kanımızı temizlediğimiz bir gelecek uzak değil Ortaç: İklim krizinin yoğunlaştığı, oksijen için kanımızı temizlediğimiz bir gelecek uzak değil

Ödüllü öykücü Hande Ortaç, Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.‘Kankurutan’ adlı öyküsü altKitap 2008 Öykü Ödülü’nde, ‘Pembe ve Eflatun’ adlı öyküsü KaosGL 2020 Kadın Kadına Öykü Yarışması’nda birincilikle ödüllendirilen Hande Ortaç’ın ilk öykü kitabı Kankurutan 2011 ve ikinci öykü kitabı Üç İki Bir Kayıt 2015 yıllarında yayımlandı. Ortaç, bu defa üçüncü öykü kitabı ‘Daha İyi misin?’le Gündem Dışı’na katıldı.İklim krizine dair hassasiyetiyle bilinen ve bunu da metinlerine sık sık yansıtan Ortaç, şunları söyledi:‘Farklı hayat formları kurgulamadan önce bugüne dair ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz’Ortaç, “Kadınlar her yerde tacize uğruyorlar. Kapımızdan çıktığımız anda hatta bir çok insan da evde tacize uğruyor…. O insanları duymalı ve içinde bulunduğu durumları iyileştirmeliyiz, kaçmaya ve kurtulmaya çalışmadan önce. Farklı hayat formları kurgulamadan önce bugüne dair ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz” diye konuştu.‘Bütün o binaları, bindikleri araçları, yolları tasarlamak ağzımı sulandırıyor’Distopik öykülerine ilişkin de konuşan Ortaç, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211207/dunyanin-karakutusu-insanligin-iklim-karnesini-arsivleyecek-1051535238.html

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2021

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iklim kriziyle mücadele