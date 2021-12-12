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https://tr.sputniknews.com/20211212/otomotiv-uretimi-ilk-11-ayda-azaldi-1051691081.html
Otomotiv üretimi ilk 11 ayda azaldı
Otomotiv üretimi ilk 11 ayda azaldı
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre ilk on bir ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T14:19+0300
2021-12-12T14:19+0300
ekonomi
türkiye
otomotiv
otomobil
ekonomi
satış
üretim
kamyonet
ağır ticari araç
ihracat
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.Ticari araç üretimi yüzde 14 arttıTicari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.Ürün bazında bakıldığında ise söz konusu dönemde kamyon üretimi yüzde 70 ve minibüs üretimi yüzde 7 artış kaydederken, otobüs üretimi yüzde 31 düştü. Yılın 11 ayında toplam ticari araç üretimi 438 bin 91 adet olarak gerçekleşti.Yılın 11 ayında ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 artış gösterdi.Toplam pazar yüzde 3 arttıYılın ilk on bir ayını kapsayan dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu.Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 oranlarında azalırken, otomobil pazarı yüzde 0,2 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 3 oranlarında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.İhracatın lokomotifi otomotivOcak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında azalarak 507 bin 399 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Kasım döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13’lük pay ile ilk sıradaki yerini korudu.26.9 milyar dolarlık ihracatOcak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, Euro bazında ise yüzde 12 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7 milyar euro seviyesinde oldu. Yılın ilk on bir ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 27 oranında arttı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/2-el-online-oto-pazarinda-kasimda-en-cok-satilanlar-belli-oldu-1051686654.html
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türkiye, otomotiv, otomobil, ekonomi, satış, üretim, kamyonet, ağır ticari araç, ihracat

Otomotiv üretimi ilk 11 ayda azaldı

14:19 12.12.2021
© Flickrotomobil üretimi
otomobil üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Flickr
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Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre ilk on bir ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0.3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.
Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.

Ticari araç üretimi yüzde 14 arttı

Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.
Ürün bazında bakıldığında ise söz konusu dönemde kamyon üretimi yüzde 70 ve minibüs üretimi yüzde 7 artış kaydederken, otobüs üretimi yüzde 31 düştü. Yılın 11 ayında toplam ticari araç üretimi 438 bin 91 adet olarak gerçekleşti.
Yılın 11 ayında ticari araç pazarı yüzde 18, hafif ticari araç pazarı yüzde 13 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 57 artış gösterdi.

Toplam pazar yüzde 3 arttı

Yılın ilk on bir ayını kapsayan dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 3 artarak 706 bin 166 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 2 oranında azaldı ve 518 bin 294 adet oldu.
Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5 oranlarında azalırken, otomobil pazarı yüzde 0,2 ve ağır ticari araç pazarı da yüzde 3 oranlarında arttı. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 55 olarak gerçekleşti.

İhracatın lokomotifi otomotiv

Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 2 artarak 834 bin 594 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 oranında azalarak 507 bin 399 adet oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı Ocak-Kasım döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13’lük pay ile ilk sıradaki yerini korudu.

26.9 milyar dolarlık ihracat

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 16, Euro bazında ise yüzde 12 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 26,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7 milyar euro seviyesinde oldu. Yılın ilk on bir ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 27 oranında arttı.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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