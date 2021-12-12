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https://tr.sputniknews.com/20211212/prof-dr-ilber-ortayli-tabii-arkeolojik-alan-korumalari-toki-ihaleleri-kadar-cazip-degil-1051687088.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil
Tarihçi İlber Ortaylı, Çaycuma Mozaikleri üzerinde bir ilgi uyandığını dile getirdi ve "Yalnız şu anda ihale süreci başlamış; tabii arkeolojik alan korumaları... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T12:22+0300
2021-12-12T12:22+0300
yaşam
türkiye
zonguldak
ilber ortaylı
toki
kültür ve turizm bakanlığı
mozaik
çaycuma
kazı
arkeoloji
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Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Zonguldak Çaycuma'daki mozaiklere ilişkin olarak, "Geçen haftaki yazımız üzerine Çaycuma Mozaikleri üzerinde ilgi uyandı; buna çok memnunuz. İdari otoriteler ilgilenmeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli temsilcileri ile girişimlerde bulunmaya başladı. Yalnız şu anda ihale süreci başlamış; tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil" değerlendirmesinde bulundu.Ortaylı, Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Asıl yürek sızlatan, Nizamettin Oral’ın demecidir. 76 yaşındaki bu çiftçimizin Çaycuma Mozaikleri’ni 14 yıl evvel tesadüfen bulduğu anlaşılıyor. Kimseye haber verememiş, duyurmak da pek kimselerin işine gelmiyor. Türkiye’de bu mekanizma son derecece sinir bozucudur. Bu gibi kalıntıya rastlayan bir müteahhit, çiftçi veya herhangi birisi üstünü betonla örtmek “fırsatçılığını” gösteremezse yandı demektir. Hatay’da “Arkeoloji Müzesi”ni inşa eden Necmi Asfuroğlu Bey’in başına gelenler bir ibret mi değil mi, yoksa bir örnek mi?" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/ilber-ortaylidan-dw-turkceye-cerkes-tepkisi-1051462996.html
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türkiye, zonguldak, ilber ortaylı, toki, kültür ve turizm bakanlığı, mozaik, çaycuma, kazı, arkeoloji

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil

12:22 12.12.2021
© AATarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© AA
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Tarihçi İlber Ortaylı, Çaycuma Mozaikleri üzerinde bir ilgi uyandığını dile getirdi ve "Yalnız şu anda ihale süreci başlamış; tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil" dedi.
Tarihçi yazar İlber Ortaylı, Zonguldak Çaycuma'daki mozaiklere ilişkin olarak, "Geçen haftaki yazımız üzerine Çaycuma Mozaikleri üzerinde ilgi uyandı; buna çok memnunuz. İdari otoriteler ilgilenmeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı mahalli temsilcileri ile girişimlerde bulunmaya başladı. Yalnız şu anda ihale süreci başlamış; tabii arkeolojik alan korumaları TOKİ ihaleleri kadar cazip değil" değerlendirmesinde bulundu.
Ortaylı, Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Asıl yürek sızlatan, Nizamettin Oral’ın demecidir. 76 yaşındaki bu çiftçimizin Çaycuma Mozaikleri’ni 14 yıl evvel tesadüfen bulduğu anlaşılıyor. Kimseye haber verememiş, duyurmak da pek kimselerin işine gelmiyor. Türkiye’de bu mekanizma son derecece sinir bozucudur. Bu gibi kalıntıya rastlayan bir müteahhit, çiftçi veya herhangi birisi üstünü betonla örtmek “fırsatçılığını” gösteremezse yandı demektir. Hatay’da “Arkeoloji Müzesini inşa eden Necmi Asfuroğlu Bey’in başına gelenler bir ibret mi değil mi, yoksa bir örnek mi?" ifadesini kullandı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
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