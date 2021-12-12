https://tr.sputniknews.com/20211212/putin-1990li-yillarin-basinda-bazen-yolcu-tasiyarak-para-kazanmak-zorunda-kaldim--1051686376.html

Putin: 1990'lı yılların başında bazen yolcu taşıyarak para kazanmak zorunda kaldım

Putin: 1990'lı yılların başında bazen yolcu taşıyarak para kazanmak zorunda kaldım

Rusya Devlet Başkanı Putin, 1990’lı yılların başında zaman zaman özel taksi şoförlüğü yaparak para kazanmak zorunda kaldığını anlattı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T11:29+0300

2021-12-12T11:29+0300

2021-12-12T11:29+0300

rusya

vladimir putin

film

şoför

yolcu

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Rossiya 24 televizyonunda yayınlanacak ‘Modern Tarih’ isimli filmin tanıtım bölümüne göre, sunucu o yıllardaki zorlu ekonomik koşullar nedeniyle nitelikli birçok kişinin geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, “Bazen yolcu taşıyarak ek gelir elde etmek zorunda kaldım. Bunlardan bahsetmek hoş değil, ancak ne yazık ki durum böyleydi” dedi. Putin, 2018’de Andrey Kondraşov’un belgesel filminde St. Petersburg’da Anatoliy Sobçak’ın belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin neticesinde belediyedeki işinden ayrıldıktan sonra taksi şoförü olarak çalışmayı düşündüğünü söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211210/putin-1990li-yillarda-rus-hukumetinde-cialiler-vardi-1051637419.html

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rusya, vladimir putin, film, şoför, yolcu