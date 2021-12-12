https://tr.sputniknews.com/20211212/putinden-bidena-bassagligi-mesaji-1051693911.html

Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı

Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’a ülkede meydana gelen kasırgalarda ölenlerle ilgili olarak başsağlığı dileklerini iletti. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T16:03+0300

2021-12-12T16:03+0300

2021-12-12T16:05+0300

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

kasırga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1051693979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30477f40ca96d4874e763fd5a33eb0f2.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği telgrafla ABD’nin Kentucky ve başka eyaletlerindeki kasırgalar yüzünden ölenler için başsağlığı diledi. Telgrafta, “Rusya felaket nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor” ifadeleri yer aldı. Rus lider en kısa zamanda yaralıların iyileşmesini ve felaketin sonuçlarının üstesinden gelinmesini umduğunu kaydetti. ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211212/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-bassagligi--1051686071.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, vladimir putin, joe biden, kasırga