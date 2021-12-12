Putin'den Biden'a başsağlığı mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği telgrafla ABD’nin Kentucky ve başka eyaletlerindeki kasırgalar yüzünden ölenler için başsağlığı diledi. Telgrafta, “Rusya felaket nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor” ifadeleri yer aldı. Rus lider en kısa zamanda yaralıların iyileşmesini ve felaketin sonuçlarının üstesinden gelinmesini umduğunu kaydetti. ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden’a ülkede meydana gelen kasırgalarda ölenlerle ilgili olarak başsağlığı dileklerini iletti.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği telgrafla ABD’nin Kentucky ve başka eyaletlerindeki kasırgalar yüzünden ölenler için başsağlığı diledi.
Telgrafta, “Rusya felaket nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor” ifadeleri yer aldı. Rus lider en kısa zamanda yaralıların iyileşmesini ve felaketin sonuçlarının üstesinden gelinmesini umduğunu kaydetti.
ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.