https://tr.sputniknews.com/20211212/rus-gazeteci-turkiyeye-ithaf-ettigi-resimlerini-ankarada-sergiledi-1051700719.html

Rus gazeteci, Türkiye'ye ithaf ettiği resimlerini Ankara'da sergiledi

Rus gazeteci, Türkiye'ye ithaf ettiği resimlerini Ankara'da sergiledi

Ankara Türk-Rus Dostluk Evi, Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Türkiye muhabiri Alyona Palajçenko'nun tablolarından oluşan sergiye ev sahipliği yaptı. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Türkiye muhabiri Alyona Palajçenko'nun tablolarından oluşan sergi, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi’nde sanatseverlerle buluştu.Palajçenko dokuz yıldır Ankara’da yaşıyor ve Türkiye’de olup bitenleri Rus okurlar için haberleştiriyor. Ülke genelinde yaptığı sayısız iş gezileri sırasında Türkiye'deki tarihi mekanların ve en çarpıcı yerlerin eskizlerini çiziyor. Tatillerini de sıklıkla Türkiye'de geçiren ve en uzak köşelerini keşfeden Alyona’nın tarihi mekanlar hakkındaki bilgisine Ankaralı Gezginler Grubu’nun üyeleri bile hayran kalıyor.Sergide, şimdiye kadar 81 ili gezen Alyona’nın İstanbul’dan Cizre’ye, Adana’dan Sinop’a, Çanakkale’den Van’a kadar çok sayıda bölgede çizmiş olduğu resimleri yer aldı.Etkinliğe Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği’nin, Türk toplumunun temsilcileri, Rus yurttaşlar ve medya temsilcileri katıldı.Alyona çalışmalara ilişkin yorumunda, “Türkiye benim ruhumda ve kalbimde yer alıyor. Ben, yabancı bir gazeteci olarak Türkiye'ye sadece çalışmak için gelmedim, o benim hayalimdi” diye konuştu. Uzun zaman resim sanatıyla uğraştığına, fakat kendini ressam olarak görmediğine dikkat çeken Alyona, şakalaştı: “Sonuçta asıl mesleğim gazetecilik. Bakın, çalışmalarımın çoğu gece resimleri, bunun nedeni geceleri çok fazla haber olmaması.”Alyona Palajçenko, hayatında ilk kez düzenlediği çizim sergisi ile ilgili duygularını paylaştı, katılımcıların yoğun ilgisinin ve kalabalık sayısının aslında onun gerçekten sanatçı olduğuna inandırdığını söyledi.Duygularını, “Hayatımdaki ilk sergim inanılmaz başarılı oldu. İçimde hala düğünüm olduğuna dair bir his var. Çok fazla çiçek geldi, yüksek mevkileri ve ciddi meşguliyetleri nedeniyle davet etmeye bile çekindiğim insanlar geldi. Ve sadece Ankara'nın diğer ucundan değil, İstanbul ve Eskişehir'den bile gelenler oldu! Canlarım, dostlarım, sevdiklerim, hepinize teşekkür ederim! Eskizlerim ile ilgili o kadar çok iltifat aldım ki, beni neredeyse sanatçı olduğuma inandırdılar! İnanılmaz, unutulmaz bir akşam, baş döndürücü bir his, uyuyamıyorum” sözleri ile paylaşan Alyona, etkinliğin organizasyonu için Rusya Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’na (Rossotrudniçestvo) ayrıca teşekkür etti.

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