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Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
© Sputnik/
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) ve Rus milli takımı kıyafet tasarımcısı ZASPORT, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rus milli takımının giyeceği kıyafetlerin tanıtımını yaptı.
Tanırım törenine, ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, ZASPORT markası kurucusu Anastasia Zadorina, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı.
🔥🔥🔥— Olympic Russia (@Olympic_Russia) December 10, 2021
Представляем олимпийскую коллекцию официального экипировщика Олимпийской команды России компании Zasport, для XXIV Олимпийских зимних игр, которые стартуют 4 февраля 2022 года в Пекине. #КомандаРоссии pic.twitter.com/oZ69ntO5xk
Gazetecilere konuşan ROC Başkanı Pozdnyakov, “Bizim için eşsiz bir etkinlik. Pekin'deki Oyunlar çok yakında başlayacak. Bugün, oyunlardaki en güzel ve şık sporcuların bizim sporcular olacağından emin oldum. Daha önceki deneyimlerimiz, sporcuların bu kıyafetleri büyük bir heyecanla benimseyeceklerini gösteriyor. Pratiğimizde ilk kez ROC yönetim kurulu, koleksiyonun son şeklini sporcular komisyonuna emanet etti. Bu deneyimin Paris'teki 2024 Oyunlarından önce de talep göreceğini düşünüyorum. Zafer geleneği devam eder ve sporcularımız bu kıyafetlerle Tokyo Oyunlarında olduğu gibi iyi bir performans sergilerlerse çok sevineceğim” dedi.
❄️ Презентация коллекции для XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине— Olympic Russia (@Olympic_Russia) December 11, 2021
Делимся фотографиями с показа ZASPORT 📸 #КомандаРоссии pic.twitter.com/9KruxrZlSZ
Eskrimde iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Sofya Velikaya ise şunları söyledi:
"Katılımcı sayısı tamamen farklı, ancak Olimpiyat oyunlarındaki her sporcu en iyi performansı göstermek istiyor. Takımımızın çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Sporcular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.”
В Москве представили официальную форму для сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекинеhttps://t.co/1uOZCRlTmX pic.twitter.com/ggwAO7KBTx— РИА Новости (@rianru) December 10, 2021
Rusya, Ulusal Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında verdiği laboratuvar verilerini manipüle ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Soruşturma sonucu, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), aldığı karar nedeniyle Rus sporcular 16 Aralık 2022 tarihine kadar olimpiyat oyunlarına Rusya bayrağı ile katılamayacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Şubat ayında Rus sporcuların Tokyo ve Pekin'deki Olimpiyat Oyunların’a ROC (Rusya Olimpiyat Komitesi) kısaltması altında performanslarını sergileyebileceklerini duyurmuştu. Komitenin tam adının forma veya envanterlerde kullanılması yasaklanmıştı.