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Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) ve Rus milli takımı kıyafet tasarımcısı ZASPORT, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rus milli takımının giyeceği kıyafetlerin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:03+0300
2021-12-12T00:03+0300
spor
rusya
pekin olimpiyatları
kıyafet
rusya olimpiyat komitesi (roc)
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Tanırım törenine, ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, ZASPORT markası kurucusu Anastasia Zadorina, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı.Gazetecilere konuşan ROC Başkanı Pozdnyakov, “Bizim için eşsiz bir etkinlik. Pekin'deki Oyunlar çok yakında başlayacak. Bugün, oyunlardaki en güzel ve şık sporcuların bizim sporcular olacağından emin oldum. Daha önceki deneyimlerimiz, sporcuların bu kıyafetleri büyük bir heyecanla benimseyeceklerini gösteriyor. Pratiğimizde ilk kez ROC yönetim kurulu, koleksiyonun son şeklini sporcular komisyonuna emanet etti. Bu deneyimin Paris'teki 2024 Oyunlarından önce de talep göreceğini düşünüyorum. Zafer geleneği devam eder ve sporcularımız bu kıyafetlerle Tokyo Oyunlarında olduğu gibi iyi bir performans sergilerlerse çok sevineceğim” dedi.Eskrimde iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Sofya Velikaya ise şunları söyledi: Rusya, Ulusal Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında verdiği laboratuvar verilerini manipüle ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Soruşturma sonucu, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), aldığı karar nedeniyle Rus sporcular 16 Aralık 2022 tarihine kadar olimpiyat oyunlarına Rusya bayrağı ile katılamayacak.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Şubat ayında Rus sporcuların Tokyo ve Pekin'deki Olimpiyat Oyunların’a ROC (Rusya Olimpiyat Komitesi) kısaltması altında performanslarını sergileyebileceklerini duyurmuştu. Komitenin tam adının forma veya envanterlerde kullanılması yasaklanmıştı.
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rusya, pekin olimpiyatları, kıyafet, rusya olimpiyat komitesi (roc)

Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı

00:03 12.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı
Rus milli takımının Pekin Olimpiyatları’nda giyeceği kıyafetlerin tanıtımı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Sputnik
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Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) ve Rus milli takımı kıyafet tasarımcısı ZASPORT, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rus milli takımının giyeceği kıyafetlerin tanıtımını yaptı.
Tanırım törenine, ROC Başkanı Stanislav Pozdnyakov, ZASPORT markası kurucusu Anastasia Zadorina, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı.
Gazetecilere konuşan ROC Başkanı Pozdnyakov, “Bizim için eşsiz bir etkinlik. Pekin'deki Oyunlar çok yakında başlayacak. Bugün, oyunlardaki en güzel ve şık sporcuların bizim sporcular olacağından emin oldum. Daha önceki deneyimlerimiz, sporcuların bu kıyafetleri büyük bir heyecanla benimseyeceklerini gösteriyor. Pratiğimizde ilk kez ROC yönetim kurulu, koleksiyonun son şeklini sporcular komisyonuna emanet etti. Bu deneyimin Paris'teki 2024 Oyunlarından önce de talep göreceğini düşünüyorum. Zafer geleneği devam eder ve sporcularımız bu kıyafetlerle Tokyo Oyunlarında olduğu gibi iyi bir performans sergilerlerse çok sevineceğim” dedi.
Eskrimde iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Rus sporcu Sofya Velikaya ise şunları söyledi:
"Katılımcı sayısı tamamen farklı, ancak Olimpiyat oyunlarındaki her sporcu en iyi performansı göstermek istiyor. Takımımızın çok iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Sporcular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.”
Rusya, Ulusal Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında verdiği laboratuvar verilerini manipüle ettiği iddiasıyla suçlu bulunmuştu. Soruşturma sonucu, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), aldığı karar nedeniyle Rus sporcular 16 Aralık 2022 tarihine kadar olimpiyat oyunlarına Rusya bayrağı ile katılamayacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Şubat ayında Rus sporcuların Tokyo ve Pekin'deki Olimpiyat Oyunların’a ROC (Rusya Olimpiyat Komitesi) kısaltması altında performanslarını sergileyebileceklerini duyurmuştu. Komitenin tam adının forma veya envanterlerde kullanılması yasaklanmıştı.
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