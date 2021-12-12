https://tr.sputniknews.com/20211212/rus-viroloji-uzmani-kovid-19-mevsimsel-hastalik-haline-gelmeden-once-2-evrim-asamasi-daha-gecirmeli-1051682767.html

Rus viroloji uzmanı: Kovid-19 mevsimsel hastalık haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmeli

Rus viroloji uzmanı: Kovid-19 mevsimsel hastalık haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmeli

Rus viroloji uzmanı Pyotr Çumakov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mevsimsel bir hastalık haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmesi gerektiğini... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T03:57+0300

2021-12-12T03:57+0300

2021-12-12T03:59+0300

koronavirüs

rusya

evrim

mutasyon

koronavirüs

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Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren hücre çoğalma laboratuvarı sorumlusu Pyotr Çumakov, Kovid-19’un mevsimsel bir enfeksiyon haline gelmeden önce iki evrim aşamasından geçmesi gerektiğini belirtti.Ura.ru haber ajansına konuşan Çumakov, “İlk aşama, bulaşıcılık ve patojenitedeki artıştır. Bunun nedeni, virüsün insan popülasyonuna uyum sağlamaya ve optimal bir replikasyon modu elde etmeye başlamasıdır, çünkü insan ortamı yarasanınkinden farklıdır” dedi.Virüsün belirli bileşenleri değiştirerek insanlara uyum sağladığını belirten Çumakov “İkinci aşama, patojenitede azalmadır, virüs adapte olduktan sonra patojenitede bir azalma başlar. Bu, mevsimsel enfeksiyonların olağan formuna geçiştir” diye konuştu.'İki üç haftaya daha ihtiyaç var'Omicron varyantının ortaya çıkmasının, evrimin ikinci aşamasının başlangıcı olabileceğine vurgu yapan uzman, “Durumun hangi yöne doğru ilerlediğini, diğer mutasyonları ne kadar zorladığını anlamak için iki ila üç haftaya daha ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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