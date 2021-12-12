Rusya hükümeti, sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yasasını onayladı

Rusya Bakanlar Kurulu sitesinden bugün yapılan açıklamaya göre hükümet, Rusya’nın belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde Duma’ya sunulmasına karar verdi.Hükümetin 8 Aralık oturumunda alınan kararlar listesinde, “Tasarı, Sahalin bölgesinin topraklarında sera gazlarının emisyonları ve emilimi ile ilgili ilişkileri düzenlemenin özelliklerini belirlemeyi amaçlıyor, ayrıca bu yasada değişiklik yapma yoluyla Rusya Federasyonu'nun belirli bölgelerinin deneye dahil edilmesi olasılığını da sağlıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun söz konusu yasa tasarısını Duma'ya sunacağını, belgenin ülkenin 2050'ye kadar olan dönem için düşük karbonlu kalkınma stratejisinin uygulanmasıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Mişustin ayrıca deney çerçevesinde yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmaya değil, aynı zamanda emilimini de artırmaya yardımcı olan yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin planlandığını ifade etmişti.Pilot bölge Sahalin AdasıSera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili yasa tasarısı, Sahalin bölgesinde deney yapılmasını ve karbondioksit emisyonlarının 31 Aralık 2025'e kadar sıfırlanmasını hedefliyor.
Rusya Bakanlar Kurulu, ülkenin belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunulmasına karar verdi.
Rusya Bakanlar Kurulu sitesinden bugün yapılan açıklamaya göre hükümet, Rusya’nın belirli bölgelerinde sera gazı emisyonlarını sınırlamaya yönelik deney yapılmasına ilişkin federal yasa taslağını onayladı ve belgenin belirlenen prosedür çerçevesinde Duma’ya sunulmasına karar verdi.
Hükümetin 8 Aralık oturumunda alınan kararlar listesinde, “Tasarı, Sahalin bölgesinin topraklarında sera gazlarının emisyonları ve emilimi ile ilgili ilişkileri düzenlemenin özelliklerini belirlemeyi amaçlıyor, ayrıca bu yasada değişiklik yapma yoluyla Rusya Federasyonu'nun belirli bölgelerinin deneye dahil edilmesi olasılığını da sağlıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun söz konusu yasa tasarısını Duma'ya sunacağını, belgenin ülkenin 2050'ye kadar olan dönem için düşük karbonlu kalkınma stratejisinin uygulanmasıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Mişustin ayrıca deney çerçevesinde yalnızca sera gazı emisyonlarını azaltmaya değil, aynı zamanda emilimini de artırmaya yardımcı olan yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin planlandığını ifade etmişti.
Pilot bölge Sahalin Adası
Sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili yasa tasarısı, Sahalin bölgesinde deney yapılmasını ve karbondioksit emisyonlarının 31 Aralık 2025'e kadar sıfırlanmasını hedefliyor.