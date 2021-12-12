https://tr.sputniknews.com/20211212/rusyada-koronavirus-vaka-sayisi-toplamda-10-milyonu-asti-1051687755.html

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı toplamda 10 milyonu aştı

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı toplamda 10 milyonu aştı

Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 29 bin 929 arttı. Bu, 13 Ekim’den beri kayda geçen en düşük günlük sayı ama pandemi boyunca tespit... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T12:36+0300

2021-12-12T12:36+0300

2021-12-12T12:36+0300

koronavirüs

rusya

moskova

st. petersburg

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 29 bin 929 artarak 10 milyon 16 bin 896’ya yükseldi. Başkent Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Gün içinde bin 132 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle kaydedilen can kaybı da 289 bin 483’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 31 bin 391 arttı. Böylelikle hastalığı atlatanların sayısı 8 milyon 741 bin 355’e ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/rus-viroloji-uzmani-kovid-19-mevsimsel-hastalik-haline-gelmeden-once-2-evrim-asamasi-daha-gecirmeli-1051682767.html

rusya

moskova

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rusya, moskova, st. petersburg, koronavirüs