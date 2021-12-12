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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye başsağlığı
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye başsağlığı
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’de meydana gelen kasırgalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
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abd
rusya
washington
başsağlığı
kasırga
hortum
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD’de yaşanan kasırgalarda ölenlerin aileleri ve yakınlarına derin taziye dilekleri iletildi. Açıklamada, “Felaket nedeniyle yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi. ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/biden-abd-tarihinin-muhtemelen-en-olumcul-kasirgasiyla-karsi-karsiya-kaldik-1051680127.html
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abd, rusya, washington, başsağlığı, kasırga, hortum

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye başsağlığı

11:20 12.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORRABD- Kasırga
ABD- Kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORR
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’de meydana gelen kasırgalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD’de yaşanan kasırgalarda ölenlerin aileleri ve yakınlarına derin taziye dilekleri iletildi.
Açıklamada, “Felaket nedeniyle yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.
Ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, başta Kentucky eyaleti olmak üzere orta eyaletleri vuran kasırgaların 'ABD tarihinin en ölümcül kasırgaları' olabileceğini kaydetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
DÜNYA
Biden: ABD tarihinin muhtemelen en ölümcül kasırgasıyla karşı karşıya kaldık
00:39
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