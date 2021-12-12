https://tr.sputniknews.com/20211212/rusyanin-washington-buyukelciliginden-abdye-bassagligi--1051686071.html

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye başsağlığı

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye başsağlığı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD’de meydana gelen kasırgalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye

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abd

rusya

washington

başsağlığı

kasırga

hortum

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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD’de yaşanan kasırgalarda ölenlerin aileleri ve yakınlarına derin taziye dilekleri iletildi. Açıklamada, “Felaket nedeniyle yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi. ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211212/biden-abd-tarihinin-muhtemelen-en-olumcul-kasirgasiyla-karsi-karsiya-kaldik-1051680127.html

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abd, rusya, washington, başsağlığı, kasırga, hortum