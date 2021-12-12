https://tr.sputniknews.com/20211212/saglik-personelinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenleme-komisyonda-yeniden-gorusulecek-1051683391.html

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme komisyonda yeniden görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmeleri yarım kalan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifindeki, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T05:47+0300

2021-12-12T05:47+0300

2021-12-12T05:53+0300

türkiye

tbmm

komisyon

bütçe

sağlık personeli

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TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun tezkeresini okuttu.Buna göre, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeleri komisyona geri çekildi.Komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, komisyon, bütçe, sağlık personeli