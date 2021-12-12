https://tr.sputniknews.com/20211212/sahte-alkol-operasyonu-7-bin-600-litre-ele-gecirildi-1051682514.html

Sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre ele geçirildi

Sahte alkol operasyonu: 7 bin 600 litre ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları operasyonla bir depoda 7 bin 600 litre... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T03:15+0300

2021-12-12T03:15+0300

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türkiye

sahte içki

alkol

operasyon

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesinde sahte ve kaçak etil alkol imalatı yapılan depoya baskın düzenlendi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre yapılan baskında; 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin adet kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 2 adet ısıtma kazanı, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket, 2 adet bin litrelik IBC tank ele geçirildi.Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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sahte içki, alkol, operasyon