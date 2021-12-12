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San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak
San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak
Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T00:30+0300
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san marino
aşı
koronavirüs
kovid-19
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gamaleya araştırma merkezi
sputnik light
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San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Rus Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağını söyledi.Yaklaşık 300 kişinin Sputnik Light ile aşılanmak için kayıt yaptırdığını belirten Cavalli, "Sputnik Light ile ilk takviye dozlar 22 Aralık'tan itibaren verilecek" dedi.Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ve yüzde 79.4 etkinlik gösteren Sputnik Light aşısı 19 ülkede tescillendi, 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor.Gamaleya Merkezi’nin daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma Sputnik Light’ın aşılamadan sonraki üç ay delta virüsüne karşı yüzde 70 etkili olduğunu göstermişti. Bu oran 60 yaş altı kişilerde yüzde 75 düzeyinde. Aşı başka aşılarla güçlendirici olarak kullanıldığında virüsün bulaşmasına karşı yüzde 83’ten, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94’ten fazla etkili.
https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyada-yaklasik-200-milyon-doz-sputnik-v-asisi-kullanildi--1051639701.html
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sputnik, san marino, aşı, koronavirüs, kovid-19, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light , franco cavalli

San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak

00:30 12.12.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Rus Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağını söyledi.
Yaklaşık 300 kişinin Sputnik Light ile aşılanmak için kayıt yaptırdığını belirten Cavalli, "Sputnik Light ile ilk takviye dozlar 22 Aralık'tan itibaren verilecek" dedi.
Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ve yüzde 79.4 etkinlik gösteren Sputnik Light aşısı 19 ülkede tescillendi, 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor.
Gamaleya Merkezi’nin daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma Sputnik Light’ın aşılamadan sonraki üç ay delta virüsüne karşı yüzde 70 etkili olduğunu göstermişti. Bu oran 60 yaş altı kişilerde yüzde 75 düzeyinde. Aşı başka aşılarla güçlendirici olarak kullanıldığında virüsün bulaşmasına karşı yüzde 83’ten, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94’ten fazla etkili.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
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