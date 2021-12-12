https://tr.sputniknews.com/20211212/san-marino-sputnik-lighti-takviye-doz-olarak-kullanmaya-baslayacak-1051679906.html

San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak

San Marino, Sputnik Light'ı takviye doz olarak kullanmaya başlayacak

Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağı... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T00:30+0300

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koronavirüs

sputnik

san marino

aşı

koronavirüs

kovid-19

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

sputnik light

franco cavalli

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San Marino Sosyal Güvenlik Enstitüsü Sözcüsü Franco Cavalli, Rus Sputnik Light aşısının San Marino'da 22 Aralık'tan itibaren takviye doz olarak kullanılmaya başlanacağını söyledi.Yaklaşık 300 kişinin Sputnik Light ile aşılanmak için kayıt yaptırdığını belirten Cavalli, "Sputnik Light ile ilk takviye dozlar 22 Aralık'tan itibaren verilecek" dedi.Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan ve yüzde 79.4 etkinlik gösteren Sputnik Light aşısı 19 ülkede tescillendi, 30 ülkede de tescil süreci devam ediyor.Gamaleya Merkezi’nin daha önce gerçekleştirdiği bir araştırma Sputnik Light’ın aşılamadan sonraki üç ay delta virüsüne karşı yüzde 70 etkili olduğunu göstermişti. Bu oran 60 yaş altı kişilerde yüzde 75 düzeyinde. Aşı başka aşılarla güçlendirici olarak kullanıldığında virüsün bulaşmasına karşı yüzde 83’ten, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94’ten fazla etkili.

https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyada-yaklasik-200-milyon-doz-sputnik-v-asisi-kullanildi--1051639701.html

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sputnik, san marino, aşı, koronavirüs, kovid-19, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light , franco cavalli