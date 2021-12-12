https://tr.sputniknews.com/20211212/stratcom-zirvesi-iletisim-baskani-altunun-kapanis-konusmasiyla-sona-erdi-1051702240.html

Stratcom Zirvesi, İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi

Stratcom Zirvesi, İletişim Başkanı Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi

İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi', İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi. Altun sosyal... 12.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-12T23:32+0300

2021-12-12T23:32+0300

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türkiye

fahrettin altun

zirve

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kapanış konuşmasıyla sona erdi.İki gün süren zirvede çok verimli içeriklerin ortaya çıktığını, ortak bir zeminde farklı fikirlerin ve perspektiflerin konuşulduğunu söyleyen Altun, zirve süresince somut iş birliği önerileri geldiğini ve zirvenin önemli bir başlangıç olacağını ifade etti.Altun, "Ortak paydalarda buluştuğumuzu gördüm. Belki de bu en önemli kazanımımız oldu. Bütün bu alanlarda hem karşı karşıya kaldığımız meydan okumaları ele aldık hem de imkanlarımızı ele aldık. Bu imkanlarımızı nasıl çeşitlendirebiliriz bunun üzerinde durduk" şeklinde konuştu.Bireylerin ve toplumların, haklarını, imkanlarını ve bunları geliştirmek için stratejik iletişim imkanlarından nasıl yararlanılabileceğinin konuşulduğunu ifade eden Altun, toplumların ve devletlerin güvenliğinin de ele alınarak masaya yatırıldığını dile getirdi.'Sistematik dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etmek hayati öneme sahip'Farklı ülkelerin örnekleriyle yeni iletişim teknolojilerinin konuşulduğundan söz eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Dünkü açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gelinen aşamada, dezenformasyon sadece milli güvenlik meselesi değil, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" sözlerini hatırlatan Altun, bunun somut örneklerini bugün zirvede gördüklerini, zirvenin bu tür sorunlara küresel anlamda çözüm için bir kaynak oluşturmasını umduğunu ifade etti.Altun, sözlerini şöyle tamamladı:Kapanış konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.Kapanış programına, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz de katıldı.Fahrettin Altun sosyal medyadan zirveye dair şu paylaşıma bulundu:"İletişim Başkanlığımız tarafından düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi bu akşam sona erdi. İki gün boyunca, toplamda 43 oturumla alanında uzman ve dünyaca bilenen isimleri ağırladığımız etkinliğimizde stratejik iletişimin farklı boyutlarını konuştuk."

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fahrettin altun, zirve, iletişim başkanlığı