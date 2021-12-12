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Su Elçileri Derneği: Sudan sebepler koronadan daha çok öldürüyor
Su Elçileri Derneği: Sudan sebepler koronadan daha çok öldürüyor
Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, son bir yılda sudan sebeplerin koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu söyledi. 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:56+0300
2021-12-12T18:56+0300
yaşam
su
koronavirüs
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İnönü Üniversitesi’nde Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Su Okuryazarlığı ve Su Elçileri Projesi” semineri verildi.Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak konuşmasında öncelikle su hakkında doğru bilinen yanlışları düzelterek, resmi kayıtlara göre dünyada son bir yılda Covid-19 kaynaklı ölümler ile suyun sebep olduğu ölümleri karşılaştırdı. Suyun neden olduğu ölümlerin koronadan daha fazla olduğunu belirten Aydıncak, su kirliliği konusunda uyarılarda bulundu. Her canlının suya ihtiyaç duyduğunun altını çizen Aydıncak, eski uygarlıklardan günümüze kadar su kaynaklarının sağlıklı ve adil kullanımı ile ilgili herhangi bir bilincin gelişmediğini ifade etti. Aydıncak, “Bulunduğumuz coğrafya olarak birçok ülkeden daha şanslıyız. Ancak birçok Afrika ülkesinde suya ulaşma imkanları çok zor ve ulaştıkları su da bizim kullandığımız su kadar temiz değil” diyerek, suya ulaşma konusundaki zorlukları ifade etti. Aydıncak, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, Devlet Su İşleri eliyle tüm Türkiye’de sağlıklı içme suyunu yüzde 95 oranında evlerimize ulaştırmaktadır” dedi.Aydıncak “Norveç’te balıklar üzerinde yapılan bir bilimsel araştırmada, yüzde 51 oranında bir plastik türü olan araba lastiğinin mikro parçacıklara ayrılarak su kaynaklarına karıştığını ortaya koydu, bu alanda projeler geliştirilmez ve kirlilikle mücadele edilmezse, 2050 yıllarda özellikle nehirlerin denizlere döküldüğü yerlerde yaşamın bitmesi öngörülüyor" şeklinde konuştu.Su kirliliğine dikkat çekerek suyun yaklaşık yüzde 70’inin tarımda, yüzde 18’inin sanayide ve yüzde 12’sinin de şehirlerde kullanıldığını ifade eden Aydıncak, büyükşehirlerdeki susuzluk probleminin nüfus ve su şebekesindeki yüksek orandaki kayıp-kaçaklar olmak üzere iki ana kaynağı olduğunu vurguladı.Aydıncak, büyükşehirlerde ve tarım alanlarında alt yapı sistemleri üzerinde yeterli iyileştirmeler yapılmazsa gelecekte su problemlerinin yaşanabileceğini ifade etti. Aydıncak, “Hep birlikte suyu akılcıl ve bilimsel yöntemlerle korumamız gerekiyor” diyerek suyun etkili kullanımına dikkat çekti.Dere yataklarında taşkın riski taşıyan bölgeleri gösteren haritalar hazırladıklarını ve bunları ilgili kurumlar ve belediyeler ile paylaştıklarını belirten Aydıncak, sulama kanallarında suya girilmemesi hususunda uyarı levhaları bulunmasına rağmen son on yılda bin 100 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.'Su kaynaklarımızı efektif kullanmak zorundayız'Aydıncak, “Günlük hayatta kullandığımız her şeyin bir su ayak izi var. Bir hamburger 2 bin 400 litre su ile üretiliyor, bir tişört 2 bin 700 litre su, bir otomobil 400 bin litre su ile üretiliyor. Bunlar korkunç rakamlar. Bu yüzden su kaynaklarımızı efektif kullanmak zorundayız” diyerek su tüketimindeki israfa değindi. Aydıncak, büyük şirket ve devletlerin üretimlerini daha çok gelişmemiş ülkelerin hammadde ve öz kaynaklarını kullanarak sürdürdüklerini ve üretim sonrası kirliliği de bu ülkelerde bırakarak o ülkelerden ayrıldıklarını vurguladı.TRT Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje ortağı olduğunu dile getiren Aydıncak, Avrupa Birliği Destek Projesi kapsamında 40 milyonluk yatırım yapıldığını, çok sayıda dernek kurduklarını, çocuklar için 39 bölümlük çizgi film çektiklerini, Türkiye’deki birçok ilden 26-27 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Aydıncak, 2017 yılında Ar-Ge faaliyetinin tamamlanıp, sürdürülebilirlik kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.Etkinlik sonunda İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu tarafından Özgür Aydıncak’a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.
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su, koronavirüs

Su Elçileri Derneği: Sudan sebepler koronadan daha çok öldürüyor

18:56 12.12.2021
© İHA / İHASu Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, son bir yılda sudan sebeplerin koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu söyledi.
Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, son bir yılda sudan sebeplerin koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / İHA
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Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak, son bir yılda sudan sebeplerin koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğunu söyledi.
İnönü Üniversitesi’nde Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Su Okuryazarlığı ve Su Elçileri Projesi” semineri verildi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak konuşmasında öncelikle su hakkında doğru bilinen yanlışları düzelterek, resmi kayıtlara göre dünyada son bir yılda Covid-19 kaynaklı ölümler ile suyun sebep olduğu ölümleri karşılaştırdı. Suyun neden olduğu ölümlerin koronadan daha fazla olduğunu belirten Aydıncak, su kirliliği konusunda uyarılarda bulundu.
Her canlının suya ihtiyaç duyduğunun altını çizen Aydıncak, eski uygarlıklardan günümüze kadar su kaynaklarının sağlıklı ve adil kullanımı ile ilgili herhangi bir bilincin gelişmediğini ifade etti. Aydıncak, “Bulunduğumuz coğrafya olarak birçok ülkeden daha şanslıyız. Ancak birçok Afrika ülkesinde suya ulaşma imkanları çok zor ve ulaştıkları su da bizim kullandığımız su kadar temiz değil” diyerek, suya ulaşma konusundaki zorlukları ifade etti. Aydıncak, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, Devlet Su İşleri eliyle tüm Türkiye’de sağlıklı içme suyunu yüzde 95 oranında evlerimize ulaştırmaktadır” dedi.
Aydıncak “Norveç’te balıklar üzerinde yapılan bir bilimsel araştırmada, yüzde 51 oranında bir plastik türü olan araba lastiğinin mikro parçacıklara ayrılarak su kaynaklarına karıştığını ortaya koydu, bu alanda projeler geliştirilmez ve kirlilikle mücadele edilmezse, 2050 yıllarda özellikle nehirlerin denizlere döküldüğü yerlerde yaşamın bitmesi öngörülüyor" şeklinde konuştu.
Su kirliliğine dikkat çekerek suyun yaklaşık yüzde 70’inin tarımda, yüzde 18’inin sanayide ve yüzde 12’sinin de şehirlerde kullanıldığını ifade eden Aydıncak, büyükşehirlerdeki susuzluk probleminin nüfus ve su şebekesindeki yüksek orandaki kayıp-kaçaklar olmak üzere iki ana kaynağı olduğunu vurguladı.
Aydıncak, büyükşehirlerde ve tarım alanlarında alt yapı sistemleri üzerinde yeterli iyileştirmeler yapılmazsa gelecekte su problemlerinin yaşanabileceğini ifade etti. Aydıncak, “Hep birlikte suyu akılcıl ve bilimsel yöntemlerle korumamız gerekiyor” diyerek suyun etkili kullanımına dikkat çekti.
Dere yataklarında taşkın riski taşıyan bölgeleri gösteren haritalar hazırladıklarını ve bunları ilgili kurumlar ve belediyeler ile paylaştıklarını belirten Aydıncak, sulama kanallarında suya girilmemesi hususunda uyarı levhaları bulunmasına rağmen son on yılda bin 100 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

'Su kaynaklarımızı efektif kullanmak zorundayız'

Aydıncak, “Günlük hayatta kullandığımız her şeyin bir su ayak izi var. Bir hamburger 2 bin 400 litre su ile üretiliyor, bir tişört 2 bin 700 litre su, bir otomobil 400 bin litre su ile üretiliyor. Bunlar korkunç rakamlar. Bu yüzden su kaynaklarımızı efektif kullanmak zorundayız” diyerek su tüketimindeki israfa değindi. Aydıncak, büyük şirket ve devletlerin üretimlerini daha çok gelişmemiş ülkelerin hammadde ve öz kaynaklarını kullanarak sürdürdüklerini ve üretim sonrası kirliliği de bu ülkelerde bırakarak o ülkelerden ayrıldıklarını vurguladı.
TRT Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje ortağı olduğunu dile getiren Aydıncak, Avrupa Birliği Destek Projesi kapsamında 40 milyonluk yatırım yapıldığını, çok sayıda dernek kurduklarını, çocuklar için 39 bölümlük çizgi film çektiklerini, Türkiye’deki birçok ilden 26-27 bin öğrenciye ulaştıklarını belirtti. Aydıncak, 2017 yılında Ar-Ge faaliyetinin tamamlanıp, sürdürülebilirlik kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.
Etkinlik sonunda İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu tarafından Özgür Aydıncak’a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.
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