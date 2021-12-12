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TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız
TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Sarıgül, “Siyasetin dilini... 12.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-12T18:35+0300
2021-12-12T18:35+0300
politika
türkiye
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı açılış törenine katıldı. Törene katılmak için Zincirlikuyu’dan konvoy eşliğinde yola çıkan Sarıgül, yol boyunca kendisini karşılayan parti üyeleri ve vatandaşları selamladı. Türkiye'nin bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunan Sarıgül, "Biz kötülemek için, karalamak için değil çare bulmak için yollardayız. Ülkemizin yeni bir enerji, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Bunu da Türkiye’de sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi‘dir. Partimiz kucaklayıcı bir parti, kırmak için dökmek için yollarda değil toparlamak için yollarda. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasete saygınlık kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın açılışında da konuşan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partimiz davasına inananların partisidir. Türkiye Değişim Partisi’nde davasına, mücadelesine, milli birliğimize, beraberliğimize inanan arkadaşlarımız vardır. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız. Geçen hafta parlamentoda tatsız olaylar yaşandı. Türkiye Değişim Partisi iktidarın da parlamento saygınlığını koruyacak. Dışarıdan hiçbir bakan olmayacak. Parlamentoda sinkaflı sözler asla ve asla olmayacak. Türkiye Değişim Partisi siyasete nezaket ve zarafeti getirecek. Siyasetin dilini biz değiştireceğiz. Bugün iktidarda olanlar muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine öyle davranmalılar. Ama bugün muhalefette olanlar yarın iktidara geldikleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa sorumluluğunun bilinci içinde davranmalılar” şeklinde konuştu.'Kaybeden değil kazanan taraf olmak istiyoruz'Partisinin geleceğe yönelik hedeflerini anlatan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
https://tr.sputniknews.com/20211127/sarigul-asgari-ucret-uzerinden-butun-siyasi-partileri-siyaset-yapmamaya-davet-ediyorum-1051193849.html
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türkiye, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp)

TDP lideri Sarıgül: İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız

18:35 12.12.2021
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - GÜLŞAH KAHVECİTürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - GÜLŞAH KAHVECİ
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Sarıgül, “Siyasetin dilini biz değiştireceğiz” dedi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı açılış törenine katıldı.
Törene katılmak için Zincirlikuyu’dan konvoy eşliğinde yola çıkan Sarıgül, yol boyunca kendisini karşılayan parti üyeleri ve vatandaşları selamladı. Türkiye'nin bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunan Sarıgül, "Biz kötülemek için, karalamak için değil çare bulmak için yollardayız. Ülkemizin yeni bir enerji, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Bunu da Türkiye’de sağlayacak olan parti Türkiye Değişim Partisi‘dir. Partimiz kucaklayıcı bir parti, kırmak için dökmek için yollarda değil toparlamak için yollarda. Türkiye Değişim Partisi olarak siyasete saygınlık kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın açılışında da konuşan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partimiz davasına inananların partisidir. Türkiye Değişim Partisi’nde davasına, mücadelesine, milli birliğimize, beraberliğimize inanan arkadaşlarımız vardır. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. İnanmayan on bin kişi olacağına, inanan yüz kişi ile kazanacağız. Geçen hafta parlamentoda tatsız olaylar yaşandı. Türkiye Değişim Partisi iktidarın da parlamento saygınlığını koruyacak. Dışarıdan hiçbir bakan olmayacak. Parlamentoda sinkaflı sözler asla ve asla olmayacak. Türkiye Değişim Partisi siyasete nezaket ve zarafeti getirecek. Siyasetin dilini biz değiştireceğiz. Bugün iktidarda olanlar muhalefete düştükleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa muhalefet partilerine öyle davranmalılar. Ama bugün muhalefette olanlar yarın iktidara geldikleri zaman kendilerine nasıl davranılmasını istiyorsa sorumluluğunun bilinci içinde davranmalılar” şeklinde konuştu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
TÜRKİYE
Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum
27 Kasım, 00:08

'Kaybeden değil kazanan taraf olmak istiyoruz'

Partisinin geleceğe yönelik hedeflerini anlatan Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çağın hastalığı ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler, hasetler, fesatlar, münafıklar, gençlerimizi uyuşturucu batağı içerisine sürüklemekteler. Bunu her gittiğim yerde görüyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak uygulamaya koyacağımız kampanya ile gençlerimizi inşallah uyuşturucudan kurtaracağız. Uyuşturucu kullanan gencin partisi olmaz. Uyuşturucu kullanan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin evladıdır. İnşallah bu gençlerimizi uyuşturucu batağından yüzde yüz kurtaracağız. Beş buçuk milyon yurttaşımız var ve bunları siyaset malzemesi yapmadan, oy avcılığı yapmadan EYT'li yurttaşlarımızın sorunlarını çözen parti Türkiye Değişim Partisi olacaktır. 3600 ek gösterge ve özellikle emniyet mensupları, özellikle benim meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarımız, özellikle sağlık çalışanlarımızın beklentileri var ve bunları mutlaka çözmek zorundayız. 12 buçuk milyon engelli yurttaşımız var. Bu yurttaşlarımız bir genel müdürlükle yönetilemez. Mutlaka Engelliler Bakanlığını kurmayı Allah‘ım inşallah Türkiye Değişim Partisi'ne nasip eder. Tarih çalışanları yazar, tembeller yazmaz. Kaybeden değil kazanan taraf olmak istiyoruz."
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